Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (1/12), bão số 15 Koto đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Hầu như ít di chuyển.

Bão số 15 Koto đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: VNDMS

Dự báo, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h. Đến 1h sáng mai (2/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 200km về phía Đông; cường độ lúc này giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk.

Bão Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía Đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông đêm 25/11, trở thành cơn bão thứ 15 ở vùng biển này.

Sau gần 6 ngày di chuyển từ nhanh đến chậm, hầu như ít dịch chuyển, cường độ bão số 15 cũng đã suy yếu, sớm hơn dự báo trước đó. Như vậy, bão không còn khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, nhưng tới đây, khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ hứng đợt mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trước mắt, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 12/2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm: trên Biển Đông là 1 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,2 cơn).

Đồng thời, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung vào nửa đầu tháng 12).

Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.