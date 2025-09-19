Sáng nay (19/9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines. Khoảng ngày 23/9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025.

Các chuyên gia dự báo đây là cơn bão rất mạnh, có thể đạt cường độ cấp siêu bão (cấp 16, giật trên cấp 17), sóng cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Đến 7h, tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 1.000km về phía Đông với sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Hướng di chuyển của bão Ragasa sáng 19/9. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo diễn biến (24–72 giờ tới):

Đến 7h ngày 20/9: bão đi Tây Bắc, khoảng 10km/h, có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, ở vị trí 16,8 độ Vĩ Bắc - 130,1 độ Kinh Đông.

Đến 7h ngày 21/9: tiếp tục hướng Tây Bắc, 10km/h, mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16, ở vị trí 18,3 độ Vĩ Bắc - 128,2 độ Kinh Đông.

Đến 7h ngày 22/9: đi Tây Tây Bắc, 10-15 km/h, mạnh lên cấp 14-15, giật trên cấp 17, ở vị trí 19,4 độ Vĩ Bắc - 124,8 độ Kinh Đông.

Cảnh báo diễn biến (72–120 giờ tới): Bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo tác động:

Từ chiều và đêm 22/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9. Từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Theo nhận định của các chuyên gia, cơn bão này khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong khoảng thời gian từ 24-26/9. Đây là một cơn bão mạnh, khả năng gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của cơn Ragasa này.