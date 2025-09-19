Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (ngày 19/9), Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với trường gió Đông do khối khí biển nên, một số khu vực vẫn có mưa giông, ngày có nắng gián đoạn.

Cụ thể, từ sáng sớm đến chiều nay, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Nhiều khu vực trên cả nước vẫn có mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở miền Trung, dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng nâng trục lên phía bắc, vì thế, ngày và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Chiều và tối nay, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/9, có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất vẫn 33 độ, trời dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hướng di chuyển của bão số 9 sáng 19/9. Nguồn: NCHMF

Ngoài ra, bão số 8 có tên quốc tế Mitag đã hình thành trên Biển Đông vào trưa 18/9. Đến 4h sáng nay, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h.

Dự báo, chiều tối nay, bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu và tan dần; ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp nước ta, nhưng hoàn lưu gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc khoảng ngày 23-24/9.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 19/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.