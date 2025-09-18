Ngày 18/9, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về diễn biến cơn bão số 8 cũng như nhận định về cơn áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão hướng vào Biển Đông trong những ngày tới.

Biển Đông khả năng đón tiếp cơn bão mới vào ngày 23/9. Ảnh: NCHMF cung cấp

Theo đó, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông đêm qua (17/9) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag. Dự báo, chiều tối mai (19/9), bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu và tan dần; ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp nước ta.

Tuy nhiên, ông Hưởng lưu ý, hoàn lưu của bão số 8 khả năng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc trong khoảng ngày 23-24/9.

Đồng thời, ông Hưởng cho biết thêm, hiện nay vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippines cũng đang có áp thấp nhiệt đới hoạt động. Trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới này cũng có khả năng mạnh lên thành bão và khoảng ngày 23/9 di chuyển vào Biển Đông; trở thành cơn bão số 9 trong mùa mưa bão năm 2025.

Bão Ragasa có thể thành cơn bão mạnh và ảnh hưởng đất liền nước ta. Ảnh minh họa: Lê Dương

Theo nhận định của các chuyên gia, cơn bão này khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong khoảng thời gian từ 24-26/9.

"Đây là một cơn bão mạnh, khả năng gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế", ông Hưởng dự báo.

Đến tối nay 18/9, cơn áp thấp nhiệt đới ở ngoài kinh tuyến 133 độ kinh Đông trên đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ragasa.

Ngoài cơn bão số 8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đang theo dõi sát diễn biến của cơn Ragasa này với khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 23/9 và có cường độ rất mạnh.

Nhận định xa hơn từ nay đến cuối năm 2025, ông Hưởng cho biết, có khoảng 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 2-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.