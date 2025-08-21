Chiều nay (21/8), ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến vùng áp thấp gần Biển Đông và mưa giông những ngày tới.

Cụ thể, ông Hưởng cho biết hiện nay một vùng áp thấp hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines. Lúc 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 126,5-127,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ông Hưởng nhận định, sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60-70%, di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu; tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, từ ngày 25/8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Miền Bắc có nhiều ngày mưa từ nay đến cuối tháng. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ông Hưởng lưu ý, diễn biến của những hình thái trên còn có thể phức tạp, đề nghị chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin qua các bản tin chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước mắt, từ chiều tối nay đến đêm 22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn thời tiết các khu vực từ đêm 23/8 đến ngày 31/8, cơ quan khí tượng cho biết, ở Bắc Bộ đêm 23/8, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng lưu ý, từ ngày 25-27/8, thời điểm khả năng áp thấp nhiệt đới hoặc bão di chuyển hướng vào vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế khả năng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 28/8, khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ nay đến cuối tháng, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ duy trì mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chiều và tối).

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Các chuyên gia khuyến cáo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất... chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày tới; qua đó, kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.