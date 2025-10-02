Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 2/10, vị trí tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Như vậy, hiện bão Matmo chỉ còn cách Biển Đông 650km. Các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng chiều tối 3/10, bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong mùa mưa bão năm 2025. Khoảng 6/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ.

Hướng di chuyển của bão Matmo chiều 2/10. Nguồn: NCHMF

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 3/10, vị trí tâm bão trên đất liền phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines); sức gió tăng lên cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, 25-30km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc. Cường độ bão lúc này tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13.

24 giờ sau đó, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 5/10, vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sức gió tăng tiếp lên cấp 12, giật cấp 15.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.