Liên quan việc nhiều người dân nhận chuyển nhượng đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1 (xã Nhà Bè, TPHCM) suốt 20 năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã thông tin về hướng giải quyết.

Khu định cư Phước Kiển 1 có quy mô 22,5ha, do Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) làm chủ đầu tư. Dự án được giao đất năm 2001. Từ năm 2003, Sadeco đã ký hợp đồng góp vốn xây dựng hạ tầng, nhận lại nền đất với nhiều khách hàng.

Tại dự án này, đã có 502 nền đất được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, do chủ đầu tư chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với phần đất công trong dự án nên vẫn còn 105 nền đất chưa được cấp sổ đỏ, trong đó có ông Hà Quang T. (ngụ phường Bàn Cờ, TPHCM) và một số hộ dân khác như báo VietNamNet đã phản ánh.

Vẫn còn 105 nền đất tại Khu định cư Phước Kiển 1 chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: Sadeco

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, từ năm 2020 đến năm 2022, cơ quan này đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu Sadeco hoàn tất các thủ tục còn lại để có cơ sở xem xét cấp sổ đỏ cho các nền đất chưa được cấp.

Tháng 8 vừa qua, Sadeco báo cáo rằng diện tích đất chưa bồi thường tại dự án là gần 1.270m2, đồng thời kiến nghị sớm xác định nghĩa vụ tài chính đối với 3,11ha đất công để công ty thực hiện. Trường hợp chưa xác định được nghĩa vụ tài chính, Sadeco đề xuất được tạm nộp tiền để làm cơ sở xem xét cấp sổ đỏ cho 105 nền đất còn lại.

Tại cuộc họp liên ngành ngày 2/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sadeco hoàn tất công tác bồi thường đối với diện tích 1.270m2 trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính phần đất công. Ngày 16/10, Sở tiếp tục có văn bản yêu cầu Sadeco thực hiện các nội dung này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì phối hợp với Sadeco và các đơn vị liên quan để tham mưu việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần đất công thuộc dự án, nhằm thông báo cho Sadeco thực hiện. Đây sẽ là cơ sở để xem xét cấp sổ đỏ cho 105 nền đất còn lại.

“Đối với phần đất 1.270m2 chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đây là trách nhiệm của Sadeco”, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, đồng thời cho biết đang phối hợp giải quyết theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ngày 17/10 vừa qua.