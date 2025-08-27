Người mòn mỏi đòi sổ, người chưa được giao đất

Phản ánh đến báo VietNamNet, ông Hà Quang T. (ngụ phường Bàn Cờ, TPHCM) cho biết gần 20 năm qua, ông và nhiều khách hàng khác mua đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1 nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Thậm chí, họ muốn xây nhà để ổn định cuộc sống cũng không được.

Khu định cư Phước Kiển 1 tọa lạc tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (nay là xã Nhà Bè), TPHCM, do Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) làm chủ đầu tư.

Đầu năm 2001, Sadeco được UBND TPHCM giao 22,2 ha đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị A - Khu định cư Phước Kiển 1. Từ năm 2003, Sadeco đã ký hợp đồng góp vốn xây dựng hạ tầng; khách hàng góp vốn và được nhận nền đất khi hoàn thành.

chưa cấp 106 sổ đỏ tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1. Ảnh: Sadeco

Theo ông T., năm 2006 ông mua lại nền đất 140 m2 tại Khu định cư Phước Kiển 1 từ một khách hàng đã ký hợp đồng với Sadeco vào năm 2004. Ngoài khoản chênh lệch, ông T. đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho Sadeco.

Năm 2009, ông T. được bàn giao đất. Tuy nhiên, diện tích thực tế của nền tăng thêm 14,3 m2. Ông T. chấp nhận thanh toán phần tăng thêm và theo lời ông T., Sadeco cam kết tính tiền theo giá thị trường tại thời điểm cấp sổ. Nhưng đến nay, vẫn chưa rõ câu trả lời của chủ đầu tư việc khi nào dân mới được cấp sổ đỏ.

Khó khăn hơn là trường hợp của bà Bùi Thị Thu C. - người mua nền đất 100 m2 tại Khu định cư Phước Kiển 1, nay cũng chưa được bàn giao đất.

Bà C. nói rằng nền đất bà mua đã qua hai đời chủ. Sau khi trả phần chênh lệch, bà được sang tên trên hợp đồng vào năm 2014 và đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho Sadeco.

Do có nhu cầu xây nhà để ổn định cuộc sống, bà C. yêu cầu Sadeco bàn giao nền đất đã mua hoặc đổi sang nền khác cùng diện tích. Theo lời bà C., chủ đầu tư từng đồng ý đổi nền tương đương, nhưng sau đó cho biết vướng mắc pháp lý nên đến nay vẫn chưa thể bàn giao.

Lý do khiến hơn 100 sổ đỏ tại dự án chưa được cấp

Theo tìm hiểu, dự án Khu định cư Phước Kiển 1 có quy mô 607 nền đất. Giai đoạn 2014-2015, Sadeco được Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) TPHCM cấp tổng cộng 501 sổ đỏ.

Năm 2016, Sadeco kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP tiếp tục cấp 106 sổ đỏ cho các nền đất còn lại nhưng chưa được giải quyết. Các trường hợp khách hàng khiếu nại về việc chưa có sổ đỏ và chưa được bàn giao đất nằm trong số này.

Trả lời bằng văn bản vào tháng 7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường TP khi đó cho hay, lý do chưa cấp 106 sổ đỏ tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1 là vì Sadeco chưa hoàn tất công tác bồi thường, thu hồi, chỉnh lý biến động các sổ đỏ của các hộ dân bị giải tỏa.

Đồng thời, Sadeco cũng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với phần đất công trong dự án. Từ năm 2020, cơ quan này đã đề nghị Sadeco khẩn trương hoàn tất các thủ tục để xem xét cấp sổ đỏ.

Liên quan đến vụ việc, đầu tháng 12/2024, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP và UBND huyện Nhà Bè trước đây, tùy chức năng và nhiệm vụ, giải quyết các kiến nghị của Sadeco và báo cáo UBND TP trước ngày 30/12/2024.

Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của tập thể khách hàng mua đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1, tháng 3/2025, Ban Tiếp công dân TP tiếp tục có văn bản đề nghị các sở, ngành sớm thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.

Đến cuối tháng 5/2025, trả lời ông T. và các khách hàng khác, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết huyện vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.

Theo ông T., những người đã nhận đất tại Khu định cư Phước Kiển 1 nhưng chưa có sổ đỏ không thể tiến hành xây dựng nhà ở, vì khi làm thủ tục xin giấy phép xây dựng cơ quan chức năng yêu cầu phải có bản sao sổ đỏ.