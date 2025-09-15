Al Nassr có trận tiếp đón Al Kholood trong ngày thủ quân Cristiano Ronaldo nhận Chiếc giày vàng nhờ thành tích ghi 25 bàn ở Saudi Pro League 2024/25. Đây là mùa thứ 2 liên tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha giành giải Vua phá lưới.

Al Nassr với bộ ba tấn công Ronaldo - Joao Felix - Mane liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng sự vô duyên khiến bàn thắng chưa đến.

Ronaldo 'khoe' Chiếc giày vàng cho danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League mùa trước - Ảnh: Al Nassr

Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 11, khi Ronaldo đối mặt thủ môn đội khách nhưng lại dứt điểm không thành công.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, song ưu thế tuyệt đối vẫn thuộc về Al Nassr. Bước sang hiệp hai, áp lực khủng khiếp cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 52, Mane phối hợp ăn ý cùng Coman trước khi dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.

Mane ghi bàn mở tỷ số trận đấu - Ảnh: Al Nassr

Ronaldo tiếp tục hoạt động không biết mệt mỏi, nhưng khung thành Al Kholood dường như “quay lưng” với anh. Phút 56, CR7 dứt điểm lỗi trong tư thế thuận lợi, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Dù siêu sao người Bồ không thể lập công, các đồng đội vẫn lên tiếng đúng lúc. Phút 81, trung vệ Inigo Martinez bật cao đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Nassr.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng của tân binh Martinez - Ảnh: Al Nassr

Đáng chú ý, Al Kholood còn bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 88, qua đó không thể có bàn danh dự. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng, thầy trò HLV Jorge Jesus tạm thời giữ ngôi đầu Saudi Pro League nhờ hiệu số vượt trội.

Ghi bàn: Mane (52'), Martinez (81')

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Al Najjar, Boushal, Simakan, Martinez, Yahya, Coman, Brozovic, Angelo, Mane, Ronaldo, Joao Felix

Al Kholood: Cozzani, Pinas, Gyomber, Troost-Ekong, Solan, N'Doram, Maolida, Bahebri, Buckley, Al Elewai, Enrique