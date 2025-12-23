Ngày ra quân AFCON 2025 mang đến nhiều diễn biến khó lường. Trong số các đội được đánh giá cao, Ai Cập là cái tên sớm tạo dấu ấn rõ nét nhất.

Tình huống Mohamed Salah ghi bàn định đoạt trận đấu ở phút bù giờ - Ảnh chụp màn hình

Trước Zimbabwe, đội bóng từng bảy lần vô địch châu Phi ra sân với đội hình mạnh nhất, nổi bật là cặp đôi Mohamed Salah – Omar Marmoush.

Dù bất ngờ bị dẫn trước, Ai Cập vẫn thể hiện bản lĩnh khi Marmoush gỡ hòa, trước khi Salah tỏa sáng ở phút bù giờ, mang về chiến thắng 2-1.

Ở bảng B, Nam Phi cũng phải trải qua 90 phút không hề dễ dàng trước Angola. Hai lần vượt lên nhờ công của Appollis và Lyle Foster giúp Nam Phi giành trọn 3 điểm, song màn trình diễn cho thấy họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.

Salah trở thành người hùng của Ai Cập - Ảnh: Panafricafootball

Trái ngược với Nam Phi, Mali lại để tuột chiến thắng đầy tiếc nuối trước Zambia. Dù áp đảo phần lớn thời gian và mở tỷ số ở hiệp hai, Mali không thể bảo toàn lợi thế, khi Patson Daka ghi bàn muộn, ấn định trận hòa 1-1.

Những kết quả này cho thấy AFCON 2025 hứa hẹn sẽ là giải đấu giàu bất ngờ, nơi danh tiếng không đảm bảo chiến thắng, còn bản lĩnh và sự tập trung mới là yếu tố quyết định.