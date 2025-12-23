Bản hợp đồng kỷ lục của Liverpool dính chấn thương nghiêm trọng do nỗ lực dứt điểm ghi bàn mở tỷ số ở trận đấu vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Isak phải tập tễnh rời sân và phía CLB vừa xác nhận, tiền đạo người Thụy Điển đã trải qua ca phẫu thuật thành công.

Isak dính chấn thương nghiêm trọng - Ảnh: SunSport

Anh bị tổn thương mắt cá chân và gãy xương mác - phần xương nhỏ nằm phía ngoài cẳng chân.

Tuy thế, giới chuyên môn về y khoa nhấn mạnh rằng, hiện chưa có mốc thời gian cụ thể nào về việc Alexander Isak trở lại thi đấu.

Thông báo từ CLB Liverpool: "Alexander Isak vừa phẫu thuật thành công vết thương mà anh ấy gặp phải cuối tuần trước.

Sau chẩn đoán, ca phẫu thuật điều trị chấn thương mắt cá chân, bao gồm cả gãy xương mác được tiến hành hôm nay.

Quá trình hồi phục chức năng của Isak sẽ tiếp tục tại trung tâm huấn luyện AXA. Hiện chưa có thời gian cụ thể nào cho sự trở lại của anh ấy."

Giới chức Liverpool hy vọng, chân sút Thụy Điển nghỉ thi đấu chừng 3 đến 5 tháng nên có thể tái xuất ở giai đoạn cuối mùa.

Gia nhập sân Anfield hồi hè với mức phí kỷ lục 130 triệu bảng từ Newcastle. Isak gặp khó khăn trong quá trình thích nghi tại môi trường mới, chỉ ghi được 2 bàn trong 10 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Chấn thương của Isak khiến Liverpool phải quay sang thị trường chuyển nhượng mùa đông, với sự quan tâm dành cho tiền đạo Franculino Dju của FC Midtjylland.