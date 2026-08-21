Áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển rất chậm, điểm tên loạt nơi mưa lớn ở miền Bắc

Sáng 21/8, Cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức cuộc họp về công tác dự báo áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa, lũ và chuẩn bị phương án ứng phó. Phó Cục trưởng điều hành Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng sớm 21/8, ATNĐ đã di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Do áp cao cận nhiệt đới chưa tiếp cận trực tiếp, ATNĐ có xu hướng di chuyển chậm, sau đó dịch chuyển ra phía ngoài.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 21/8/2026. Nguồn: NCHMF

Các mô hình dự báo cho thấy mưa lớn tập trung chủ yếu ở Đông Bắc Bộ, sau đó có xu hướng mở rộng xuống Thanh Hóa và phía Bắc của Bắc Trung Bộ. Mưa lớn nhất dự kiến xảy ra trong đêm 21/8 và ngày 22/8, sau đó giảm dần ở Bắc Bộ.

“Đáng chú ý, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông Bắc Ninh, ven biển Hưng Yên và Ninh Bình có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to”, các chuyên gia nhấn mạnh.

Đặc biệt, khu vực Đông Bắc, vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi Quảng Ninh có nguy cơ mưa lớn cục bộ với cường độ cực đoan, đồng thời tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất. Tại Bắc Trung Bộ, mưa có thể tập trung ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Danh tính người phụ nữ trúng đấu giá bộ trang sức kim cương 25 tỷ của bà Trương Mỹ Lan

Sáng 21/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá bộ trang sức đính kim cương của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với giá khởi điểm 25 tỷ đồng.

Toàn bộ tài sản trên đều chỉ có một khách hàng là bà Trương Thị Thanh Hiền (trú tại TPHCM) đủ điều kiện tham gia đấu giá. Do đó, đấu giá viên đã công bố bà Hiền trúng đấu giá. Chiếc nhẫn được bà Hiền mua với giá 6,7 tỷ đồng; dây chuyền và bông tai được mua với giá khởi điểm.

Bà Trương Mỹ Lan

Công an xã ở Hà Nội thuê tàu ra khơi bắt Trần Đình Trung bị Interpol truy nã đỏ

Ngày 21/8, Công an xã Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Trần Đình Trung (SN 1997, trú tại tỉnh Nghệ An), đối tượng bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ.

Đối tượng Trần Đình Trung bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau thời gian xác minh, Tổ công tác xác định Trung đang làm việc trên một tàu cá ở khu vực cách đảo Nam Du khoảng 50 hải lý.

Nhận định đây là thời điểm thuận lợi để bắt giữ đối tượng, từ chiều 13/8 đến trưa 14/8, Công an xã phối hợp với Bộ đội Biên phòng thuê tàu ra khơi, vượt biển truy bắt.

Sau nhiều giờ hành trình, lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá nơi Trung đang làm việc và khống chế, bắt giữ đối tượng. Tổ công tác đã di lý Trần Đình Trung từ Cần Thơ về Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.