Ngày 21/8, Công an xã Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Trần Đình Trung (SN 1997, trú tại tỉnh Nghệ An), đối tượng bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ.

Đối tượng Trần Đình Trung bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo Công an xã Đan Phượng, sau khi bỏ trốn, Trung tìm cách di chuyển qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để né tránh sự truy bắt. Khi trở về Việt Nam, đối tượng tiếp tục tìm cách che giấu tung tích, lẩn trốn tại tỉnh An Giang và đổi tên thành "Nhật Long".

Để tránh bị phát hiện, Trung xin làm thuyền viên trên các tàu cá, thường xuyên lênh đênh trên biển. Việc đối tượng thay đổi danh tính, di chuyển liên tục và lựa chọn môi trường đặc thù khiến công tác xác minh, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Công an xã Đan Phượng kiên trì rà soát hàng trăm hộ dân cùng hơn 500 tàu thuyền có liên quan, từng bước lần theo dấu vết của đối tượng.

Sau thời gian xác minh, Tổ công tác xác định Trung đang làm việc trên một tàu cá ở khu vực cách đảo Nam Du khoảng 50 hải lý.

Nhận định đây là thời điểm thuận lợi để bắt giữ đối tượng, từ chiều 13/8 đến trưa 14/8, Công an xã phối hợp với Bộ đội Biên phòng thuê tàu ra khơi, vượt biển truy bắt.

Sau nhiều giờ hành trình, lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá nơi Trung đang làm việc và khống chế, bắt giữ đối tượng. Tổ công tác đã di lý Trần Đình Trung từ Cần Thơ về Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.