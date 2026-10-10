Ukraine đề xuất Mỹ cách buộc Nga đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/10 kêu gọi Mỹ hỗ trợ công nghệ bảo vệ không phận và chiếm ưu thế trên không để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán. Trước đó, Chánh Văn phòng Kyrylo Budanov đề xuất mở rộng Starlink và Starshield sang lãnh thổ Nga nhằm nhắm mục tiêu vào bệ phóng tên lửa đạn đạo cùng các vị trí chiến lược. Tuy nhiên, tỷ phú Elon Musk đã từ chối yêu cầu này.

Cùng ngày 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định xung đột Nga - Ukraine đang ở thế bế tắc nguy hiểm và có rủi ro lan rộng thành cuộc xung đột khu vực. Ông Rubio nhấn mạnh cuộc chiến cần kết thúc càng sớm càng tốt thông qua một giải pháp ngoại giao bền vững, công bằng và cho biết Mỹ cam kết tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu đàm phán này.

Ông Trump tuyên bố không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 tuyên bố trên Truth Social rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời hai bên đang thảo luận xây dựng nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Dù vậy, ông Trump khẳng định tiếp tục duy trì phong tỏa hàng hải cùng áp lực kinh tế do Iran đang ở tình trạng rất tồi tệ cả về kinh tế lẫn quân sự.

Cùng ngày, các tin tức từ Bộ Tài chính Mỹ xác nhận đã trừng phạt 17 tàu đăng ký tại 12 khu vực tài phán vì vận chuyển dầu cho Iran. Bộ trưởng Scott Bessent nhấn mạnh động thái này nhằm cắt nguồn tiền của Tehran. Cũng trong ngày 8/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian tại Turkmenistan để thảo luận về tình hình Trung Đông.

Mỹ phát trực tiếp vụ quân đội xử bắn tử tù lần đầu kể từ Thế chiến II

Nidal Malik Hasan trong bức ảnh do nhà chức trách Mỹ công bố năm 2012. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Bell

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn Nidal Malik Hasan - cựu Thiếu tá kiêm bác sĩ tâm thần cho Lục quân từng sát hại 13 người và làm 32 người bị thương tại căn cứ Fort Hood năm 2009. Dự kiến diễn ra lúc 13h ngày 3/12, đây là vụ hành quyết quân sự đầu tiên của Mỹ sau hơn 6 thập kỷ và do đội xử bắn Lục quân thực hiện từ sau Thế chiến II.

Hasan phạm tội với động cơ bảo vệ người Hồi giáo trước các chiến dịch của Mỹ ở Afghanistan và đã bị kết án tử hình năm 2013. Tòa án Tối cao Mỹ từ chối xem xét lại bản án vào tháng 3/2025, tạo điều kiện để Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn thi hành án. Quyết định phát trực tiếp nhằm cảnh báo công chúng về hậu quả nghiêm trọng, dù Hasan vẫn có thể xin hoãn qua tòa dân sự.