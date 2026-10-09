Tổng thống Ukraine đã đề xuất với Mỹ một số phương án nhằm buộc Nga phải chấp nhận ngồi vào đàm phán, qua đó tìm cách giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.

Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/10 đã kêu gọi Mỹ giúp bảo vệ không phận, đồng thời cho phép Ukraine sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink trên lãnh thổ Nga.

"Giống như trường hợp của Israel, họ đã kiểm soát được bầu trời của Iran. Hãy cung cấp cho chúng tôi những công nghệ cần thiết để bảo vệ bầu trời và chiếm ưu thế trên không. Khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Mỹ có đủ khả năng cần thiết để cung cấp những sự hỗ trợ như vậy", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Hồi cuối tháng 9, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cũng nhấn mạnh rằng Kiev cần mở rộng năng lực của các hệ thống Starlink và Starshield để đối phó với tên lửa của Nga.

"Những công nghệ này là cần thiết để đối phó với các hệ thống tên lửa của Nga. Nếu Starlink hoạt động trong lãnh thổ Nga, Kiev có thể tận dụng việc này để nhắm mục tiêu vào bệ phóng tên lửa đạn đạo của Moscow, cùng các mục tiêu chiến lược khác", ông Budanov nói.

Tuy vậy, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng Starlink theo cách này.

Cùng ngày 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang ở tình trạng bế tắc "nguy hiểm", có nguy cơ lan rộng bất cứ lúc nào.

"Tình trạng bế tắc và một số yếu tố khác có thể khiến cuộc xung đột Ukraine trở thành một cuộc xung đột khu vực. Cuộc chiến này cần phải kết thúc bằng một giải pháp đàm phán, càng sớm càng tốt. Mỹ muốn thấy một giải pháp ngoại giao bền vững và công bằng cho vấn đề Ukraine. Đó là những gì chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện", ông Rubio nói.