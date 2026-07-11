Mỹ không kích Iran sau cảnh báo leo thang

Nổ lớn tại Iran. Ảnh: WANA

Mỹ phát động không kích mới vào Iran sau khi ông Trump tuyên bố bản ghi nhớ ngừng bắn hết hiệu lực do Iran tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Phía Iran cáo buộc Mỹ oanh tạc gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất ở Bushehr, đồng thời trả đũa bằng cách phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Jordan và nhắm tới Kuwait, Qatar.

Đây là cuộc đọ hỏa lực lớn nhất giữa hai bên kể từ khi ký bản ghi nhớ gia hạn ngừng bắn vào ngày 17/6. Trong bối cảnh xung đột leo thang gay gắt, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng lên tiếng tuyên bố Tel Aviv sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự chống lại Iran nếu cần thiết với lực lượng mạnh hơn.

Iran an táng cố lãnh tụ, hoạt động hàng hải Hormuz giảm mạnh

Ngày 9/7, lễ an táng cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Đền thờ Imam Reza (Mashhad) đã khép lại chuỗi tang lễ kéo dài 6 ngày với quy mô lớn lịch sử, thu hút khoảng 41 - 43 triệu người tham gia. Ông Khamenei hưởng thọ 86 tuổi, sau khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Người dân Iran tập trung tại thành phố Mashhad để tiễn đưa ông Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Cùng lúc đó, tình hình chiến sự khiến lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm mạnh, từ 21 tàu ngày 8/7 xuống còn 6 tàu ngày 9/7. Hoạt động vận tải tại hành lang kinh tế này khó trở lại bình thường khi phần lớn tàu phải tắt thiết bị nhận dạng và Mỹ - Iran vẫn chưa có một thỏa thuận thực chất.

Nga cáo buộc phương Tây không còn thiện chí thúc đẩy đàm phán ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích các lời kêu gọi đàm phán đạo đức giả của phương Tây, khẳng định Nga không còn tin vào thiện chí ngoại giao của họ sau khi giải pháp năm 2022 bị phá hoại. Ông tuyên bố sự kiên nhẫn và hy vọng tìm kiếm giải pháp đàm phán của Moscow đã hoàn toàn cạn kiệt.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Điện Kremlin chỉ trích việc NATO coi Nga là mối đe dọa và khẳng định sẽ triển khai mọi biện pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia. Dù nhận định lập trường cấp vũ khí của Mỹ là mâu thuẫn, Nga vẫn hoan nghênh và hy vọng Mỹ sẽ thúc đẩy đàm phán khi duy trì kênh đối thoại xây dựng giữa hai tổng thống.