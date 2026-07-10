Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 9/7 đã chỉ trích việc phương Tây công khai đưa ra tối hậu thư với Nga trong khi vẫn kêu gọi về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine.

"Phương Tây vẫn tiếp tục đưa ra những lời kêu gọi đạo đức giả về một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine. Đã có một giải pháp ngoại giao giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, nhưng phương Tây đã công khai phá hoại nó. Chúng tôi không còn tin tưởng vào thiện chí tìm kiếm giải pháp đàm phán mà phương Tây đã tuyên bố, sự kiên nhẫn và hy vọng đó đã hoàn toàn cạn kiệt", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích việc NATO công khai gọi Nga là "mối đe dọa", nhấn mạnh rằng Moscow sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước.

"NATO ngay từ khi thành lập đã được tạo ra như một lực lượng đối đầu với Nga và đến nay vẫn không thay đổi. Chúng tôi nhận thức rõ mình cần phải triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia", ông Peskov nói.

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, lập trường của Mỹ về vấn đề Ukraine đang "mâu thuẫn", khi Washington vẫn cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm cả tên lửa Patriot. Mặc dù vậy, Nga vẫn hoan nghênh thiện chí thực sự của Mỹ trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

"Hy vọng rằng sau khi giải quyết ổn thỏa tình hình Iran, Mỹ sẽ nối lại các nỗ lực thúc đẩy đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine. Dù có những khác biệt, nhưng Tổng thống Putin và Tổng Trump vẫn duy trì được một kênh đối thoại mang tính xây dựng", ông Peskov cho hay.