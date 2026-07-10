Mỹ tiếp tục không kích Iran sau cảnh báo của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Rạng sáng 9/7, CENTCOM xác nhận quân đội Mỹ tiếp tục không kích bổ sung vào Iran tại các khu vực như Bushehr, Chabahar và đảo Abu Musa. Đây là đợt tấn công thứ hai trong 48 giờ qua theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Phía Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã chấm dứt và cân nhắc tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân, thậm chí kiểm soát đảo Kharg nếu Iran tiếp tục đe dọa ngành dầu mỏ. Trước động thái này, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố nước này sẽ không bị khuất phục bởi các hành động ép buộc.

Nga lên tiếng về không kích của Ukraine, Mỹ cho phép Kiev sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin khẳng định các đợt tấn công bằng UAV của Ukraine vào hạ tầng năng lượng nhằm làm suy yếu kinh tế và gây lo lắng cho xã hội Nga đều đã thất bại. Ông tuyên bố hệ thống năng lượng Nga có mức chống chịu cao hàng đầu thế giới và yêu cầu tìm phương án hạ giá nhiên liệu tại Crưm.

Liên quan đến tin tức viện trợ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot nhằm giải quyết thiếu hụt phòng không. Ông Trump nhấn mạnh sẽ tạo sức ép lên các doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình, đồng thời nhận định cả hai nước đều muốn chấm dứt xung đột.

Mỹ phô diễn sức mạnh với hơn 20 tàu chiến khắp Trung Đông

CENTCOM cho biết hơn 20 tàu chiến Mỹ đang triển khai khắp Trung Đông nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải trong bối cảnh xung đột gia tăng. Động thái phô diễn sức mạnh này diễn ra sau các cuộc diễn tập lớn trên biển Ảrập nhằm trấn an đồng minh và phát đi thông điệp sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa từ phía Iran.

Căng thẳng leo thang khi Mỹ không kích khoảng 170 mục tiêu ở Iran trong hai đêm qua để trả đũa vụ tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz, sau khi ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn kết thúc. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng đã đáp trả vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain.

Vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt do Mỹ - Iran đọ hỏa lực

Việc qua lại eo biển Hormuz gần như bị tê liệt xảy ra sau một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu hoạt động gần eo biển chiến lược này, trong đó có một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar và một tàu chở dầu thô. Các vụ việc đã khiến Washington phát động thêm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt.