Iran bị tố nã tên lửa vào 2 tàu thương mại ở eo biển Hormuz

Một đám cháy bùng phát trên tàu ngoài khơi. Ảnh: Anadolu

Đêm 6/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị tố đã bắn ít nhất 2 tên lửa vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, gây hư hại lớn nhưng không có thương vong. Đến sáng 7/7, một tàu chở dầu khác cũng bị trúng đạn ngoài khơi Oman. Mỹ tuyên bố có khả năng sẽ tiến hành trả đũa bằng các cuộc tấn công vào Iran.

Vụ việc diễn ra ngay sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran kết thúc mà không đạt tiến triển hòa bình. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng an ninh tại tuyến hàng hải này sẽ là chủ đề chính được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ tuần này.

Hamas đề nghị chuyển giao quyền lực ở Gaza

Ngày 6/7, người đứng đầu chính quyền Hamas Mohammed al-Farra tuyên bố từ chức và chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza cho Ủy ban quốc gia về quản lý Dải Gaza (NCAG). Đây là chính quyền lâm thời thành lập từ tháng 1, chịu sự giám sát của Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Trump khởi xướng.

Phát ngôn viên Hamas Hazem Qassem (trái) và Ismail al-Thawabta, giám đốc văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas ở Dải Gaza công bố ý định chuyển giao quyền lực của nhóm hôm 6/7. Ảnh: Anadolu

Hamas thực hiện bước đi này nhằm loại bỏ lý do chiếm đóng của Israel, nhưng không hứa đơn phương giải giáp vũ khí. Hiện tại, các thành viên NCAG vẫn đang bị Israel ngăn cản nhập cảnh và mắc kẹt ở Cairo, gây ra nhiều hoài nghi về thời điểm cũng như khả năng cải thiện khủng hoảng tại Gaza.

Ba Lan truy tìm người hé lộ việc chuyển giao vũ khí bí mật cho Ukraine

Bệ phóng tên lửa phòng không Patriot PAC-3. Ảnh: militarnyi.com

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đương nhiệm Kosiniak-Kamysz đã xác nhận việc âm thầm chuyển giao tên lửa Patriot PAC-3 từ kho dự trữ cho Ukraine theo yêu cầu của NATO. Đồng thời, ông ra lệnh giải mật toàn bộ viện trợ cho Ukraine giai đoạn 2022-2026 sau tranh cãi về việc làm suy yếu phòng không đất nước.

Theo các tin tức mới nhất, ông Kosiniak-Kamysz đã chỉ thị cho cơ quan phản gián quân sự điều tra những người cố tình tiết lộ bí mật nhà nước này. Vụ rò rỉ diễn ra trong bối cảnh các nước NATO đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng khoảng 4.300 tên lửa đánh chặn Patriot.