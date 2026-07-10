Theo WANA, lễ an táng của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã được tổ chức tại Đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad trong ngày 9/7, qua đó khép lại tang lễ kéo dài 6 ngày liên tục.

Buổi lễ an táng có sự tham dự của các nhân vật cấp cao như Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Tư lệnh Lực lượng Quds Esmail Qaani và Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei. Đáng chú ý, lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện tại buổi lễ, bất chấp việc con trai cả của cố lãnh tụ Ali Khamenei là Mostafa Khamenei vẫn có mặt.

Lễ an táng cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Video: Al Jazeera

Theo chính quyền Iran, lễ tang của ông Ali Khamenei là tang lễ có quy mô lớn nhất trong lịch sử thế giới, với hàng loạt sự kiện được tổ chức ở Tehran, Qom, Najaf, Karbala và Mashhad. Báo cáo sơ bộ cho biết có tổng cộng 41 - 43 triệu người đã tham dự chuỗi hoạt động tưởng niệm kéo dài 6 ngày.

Ông Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích phủ đầu của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2, hưởng thọ 86 tuổi. Ông là người nắm quyền lãnh đạo tối cao của Iran suốt gần 4 thập kỷ.

Người dân Iran tập trung tại thành phố Mashhad để tiễn đưa ông Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Người dân Iran tập trung tại thành phố Mashhad để tiễn đưa ông Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm mạnh

Theo Al Jazeera, số lượng tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong 2 ngày qua vì Mỹ và Iran bắt đầu tấn công lẫn nhau.

"Trong ngày 8/7, có 21 tàu đi qua eo biển Hormuz, trong khi con số này trong ngày 9/7 chỉ là 6 tàu. Đây là mức giảm đáng kể sau giai đoạn lưu lượng phục hồi nhờ lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hồi giữa tháng 6. Phần lớn tàu qua eo biển đã tắt thiết bị nhận dạng (AIS) hoặc chuyển sang tuyến phía bắc qua vùng biển Iran, vốn cần sự chấp thuận của Tehran", báo cáo của trang theo dõi hàng hải Kpler cho biết.

Theo giới quan sát, hoạt động vận tải qua Hormuz rất khó trở lại bình thường trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được một thỏa thuận thực chất.