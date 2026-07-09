Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Iran

Quân đội Mỹ vừa tấn công trả đũa Iran và tái áp đặt lệnh trừng phạt dầu mỏ sau khi Tehran nã tên lửa vào 3 tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc hành động này của Tehran đã vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn vừa mới được ký kết vào tháng trước.

Chiến đấu cơ Mỹ chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay. Ảnh: CENTCOM

Phía Iran đổ lỗi cho Mỹ, lập luận rằng việc Washington mở tuyến đường mới qua eo biển đã vi phạm bản ghi nhớ chung. Tehran khẳng định họ có quyền thu phí tàu thuyền và kiên quyết bác bỏ các đề xuất từ Pháp và Anh về việc rà phá bom mìn, đảm bảo an ninh cho tuyến hàng hải phía nam này.

Nga tuyên bố Ukraine có thể chấm dứt xung đột ngay lập tức

Ngày 7/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Zelensky có thể chấm dứt xung đột trong một ngày nếu ra lệnh rút quân khỏi Donbass và công nhận hiện trạng thực địa. Phía Nga tuyên bố quyết định mở chiến dịch quân sự là bắt buộc khi các bên phương Tây từ chối lắng nghe.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo nhiều tin tức từ Điện Kremlin, Nga cáo buộc Mỹ và châu Âu can thiệp trực tiếp bằng cách cấp vũ khí và tình báo cho Ukraine. Đồng thời, Moscow chỉ trích việc NATO dịch chuyển hạ tầng đến sát biên giới, đẩy quan hệ với Mỹ về mức 0 dù các kênh liên lạc giữa hai nước vẫn được duy trì.

Điện Kremlin nêu khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không khơi mào Thế chiến III vì là quốc gia lớn và có trách nhiệm. Ông nhấn mạnh học thuyết hạt nhân của Nga quy định rõ vũ khí này chỉ được sử dụng khi có nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước, ngoài ra thì không.

Nga tuyên bố không cần đến vũ khí hạt nhân vẫn đang đạt kết quả khả quan tại Ukraine. Tuy nhiên, nếu Kiev gia tăng tấn công, Moscow sẽ mở rộng vùng đệm biên giới. Đồng thời, ông Peskov chỉ trích EU mắc sai lầm lớn khi viện trợ quân sự cho Ukraine và đang biến thành một khối quân sự.