Ông Zelensky yêu cầu chọn một đại diện từ châu Âu để tham gia các cuộc đàm phán; Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời ở tuổi 66;... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 13/11/2026.

Tổng thống Ukraine hối thúc châu Âu chọn đại diện tham gia hòa đàm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu phải chọn ra một đại diện từ châu Âu để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ, Nga và Ukraine khởi xướng, với hạn chót là cuối tháng 11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Theo đài RT, phát biểu tại Copenhagen, Đan Mạch hôm 11/11 trong bối cảnh các cuộc đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine ở Abu Dhabi vừa kết thúc, ông Zelensky nhấn mạnh: “Chúng ta cần chọn ra người đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán. Như vậy sẽ tốt hơn vì họ sẽ nhận được sự ủy quyền cho các cuộc đàm phán, sự ủy quyền từ toàn bộ châu Âu”.

Tổng thống Ukraine cho biết quyết định này phải được đưa ra “không muộn hơn cuối tháng 11” hoặc trong cuộc họp giữa các quốc gia Tây Âu ủng hộ Kiev tại Berlin vào ngày 19/11 tới.

Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời ở tuổi 66

Bộ Ngoại giao Nga thông báo Đại sứ nước này tại Mỹ Aleksandr Darchiev đã “đột ngột qua đời” ở tuổi 66, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Đại sứ Nga Aleksandr Darchiev lúc sinh thời. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó trong ngày 11/11 nêu rõ rằng ông Darchiev đã qua đời tại Moscow “do một căn bệnh mãn tính”.

Là một nhà ngoại giao kỳ cựu, Đại sứ Darchiev từng đứng đầu Vụ Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nga. Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, ông từng giữ chức Đại sứ Nga tại Canada từ năm 2014 đến năm 2021. Ông Darchiev cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại sứ quán Nga ở Washington, bao gồm các vai trò cố vấn cấp cao và công sứ - tham tán.

Iran cảnh báo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu

Iran cảnh báo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu nếu Washington có hành động gây hấn, nói Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước xung đột.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Theo WANA, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 11/11 đã cảnh báo chính quyền Mỹ không nên đưa ra những quyết định sai lầm ở Trung Đông.

"Nếu phía Mỹ phạm sai lầm và quyết định nối lại chiến dịch tấn công, chúng tôi sẽ không chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự trong khu vực, mà còn nhắm vào các căn cứ ở xa hơn. Chúng tôi có thể tấn công một số hòn đảo mà họ cho rằng tên lửa của chúng tôi không thể vươn tới. Chúng tôi thậm chí có thể tấn công cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu", ông Rezaei cho biết.