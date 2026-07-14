Iran phản ứng mạnh mẽ trước các cuộc không kích của Mỹ

Tiêm kích của Mỹ xuất kích để không kích các mục tiêu Iran. Ảnh: CENTCOM

Tối ngày 12/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội Mỹ đã thực hiện loạt không kích vào hệ thống tên lửa và xuồng cao tốc của Iran quanh eo biển Hormuz. Cuộc tấn công được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm buộc Iran chịu trách nhiệm do tiếp tục nổ súng vào tàu thuyền.

Sau các đợt không kích, truyền thông Iran ghi nhận nhiều vụ nổ tại các khu vực như đảo Qeshm, Jask, Sirik và Bandar Abbas. Bộ Ngoại giao Iran lên án Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi địa điểm phát động tấn công và kêu gọi Liên Hợp Quốc gây sức ép lên Washington.

Tên lửa Iran nhắm mục tiêu Mỹ tại 4 nước Vùng Vịnh

Iran đã tấn công trả đũa loạt cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman sau khi Mỹ không kích miền nam Iran. Hãng tin Fars cho biết UAV của Iran đã phá hủy các bệ phóng HIMARS ở Kuwait làm 3 quân nhân Mỹ tử vong, đồng thời 3 tên lửa đạn đạo cũng được bắn vào các mục tiêu Mỹ tại đây.

Theo các nguồn tin tức, phía Kuwait xác nhận bị tấn công nhưng không đề cập thương vong của Mỹ. Trước đó, Mỹ đã không kích hệ thống phòng không, tên lửa của Iran quanh eo biển Hormuz khiến nhiều vụ nổ lớn xảy ra gần đảo Qeshm. Chiến sự tái bùng phát sau khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ và Iran tuyên bố đóng cửa eo biển này.

Cháy quán bar kinh hoàng ở Thái Lan, 27 người thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy quán bar tại Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

Rạng sáng ngày 13/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại quán bar Na Ladprao thuộc quận Chatuchak, thủ đô Bangkok, khiến 27 người tử vong tại chỗ (9 nam và 18 nữ) và 63 người bị thương. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng các quan chức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cứu hoả mất 30 phút để khống chế đám cháy. Phần lớn nạn nhân tử vong do ngạt khói và ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ cầu dao điện khu vực sân khấu. Đây là một trong những vụ hỏa hoạn gây chết người nghiêm trọng nhất tại Thái Lan gần đây, hiện công tác nhận dạng đang được tiến hành.