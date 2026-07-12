Mỹ gửi tối hậu thư tới Iran về eo biển Hormuz

Tàu bè đi qua eo biển Hormuz giảm trong những ngày gần đây. Ảnh: WANA

Ngày 10/7, Mỹ yêu cầu Iran công khai tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và cam kết không tấn công các tàu chở dầu. Washington kỳ vọng Tehran sẽ chấp thuận điều khoản này sau cuộc gặp giữa các nhà đàm phán tại Oman vào ngày 11/7, đồng thời khẳng định đây là điều kiện tiên quyết để đàm phán hạt nhân.

Hiện Mỹ và Iran đang bất đồng về cách hiểu bản ghi nhớ quản lý eo biển Hormuz ký ngày 17/6. Trong khi Iran khẳng định quyền kiểm soát một phần tuyến đường thủy này và sẵn sàng phòng thủ toàn diện, các cuộc đụng độ và không kích trả đũa giữa hai bên vẫn liên tục diễn ra tại khu vực chiến lược này.

Ông Trump: Iran muốn đàm phán; Tehran cảnh báo Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đồng ý nối lại đàm phán theo đề nghị của Iran, nhưng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn tháng 6 đã chấm dứt. Chiến thuật của Washington hiện tại là tiến hành không kích có chủ đích rồi tạm dừng nhằm tránh leo thang và tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf khẳng định Tehran hoàn toàn không tin tưởng Mỹ và sẽ không khuất phục trước áp bức, bất chấp vòng đàm phán kỹ thuật sắp diễn ra ở Pakistan. Ngoài ra, nước này cũng đưa ra cảnh báo sẽ đáp trả đích đáng nếu Israel tiếp tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Iran.

Ukraine ra mắt tờ tiền mệnh giá lớn nhất lịch sử

Ukraine giới thiệu tờ tiền có mệnh giá 2.000 hryvnia. Ảnh: Ngân hàng trung ương Ukraine.

Ngân hàng trung ương Ukraine giới thiệu tờ tiền giấy 2.000 hryvnia, mệnh giá lớn nhất nước này, dự kiến lưu hành từ 4/9. Mặt trước tờ tiền in hình nhà thơ lỗi lạc Vasyl Stus, mặt sau là Đại học Quốc gia Donetsk nhằm tôn vinh tinh thần bất khuất và bảo vệ bản sắc của người Ukraine.

Theo các tin tức, việc phát hành tiền mệnh giá lớn giúp người dân vùng tiền tuyến dễ giao dịch khi hệ thống điện tử bị hư hại. Ngân hàng trung ương cho biết lượng tiền mặt lưu thông đã tăng lên 970 tỷ hryvnia vào đầu tháng 7/2026, đồng thời cam kết kiểm soát không để lạm phát gia tăng.