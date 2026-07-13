Slovakia từ chối viện trợ Ukraine, nhiều nước NATO muốn đối thoại với Nga

Ngày 11/7, Thủ tướng Robert Fico tuyên bố Slovakia sẽ không tham gia kế hoạch viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro cho Ukraine đã được NATO thông qua tại Ankara. Trước đó, CH Séc cũng từ chối tham gia và nhấn mạnh việc đóng góp này là tự nguyện chứ không phải nghĩa vụ bắt buộc của các nước.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TASS

Theo thỏa thuận, NATO cam kết viện trợ 70 tỷ euro vào năm 2026 nhằm hỗ trợ dài hạn cho ngành quốc phòng Ukraine. Bên cạnh đó, ông Fico ủng hộ giải pháp ngoại giao và tiết lộ nhiều nước NATO đã thể hiện sự quan tâm đến việc đối thoại với Nga nhằm tìm kiếm một giải pháp bền vững cho xung đột.

Iran tập kích mục tiêu ở Vùng Vịnh, cảnh báo Mỹ phải trả giá

Iran tấn công các căn cứ ở Vùng Vịnh để đáp trả Mỹ. Ảnh: WANA

Ngày 12/7, quân đội Iran sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công loạt căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, đồng thời vô hiệu hóa một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz. Động thái này nhằm đáp trả việc trước đó Mỹ đã không kích trúng 140 mục tiêu quân sự của Iran.

Phía Iran cáo buộc Washington vi phạm bản ghi nhớ đã ký và cảnh báo sẽ phản ứng cứng rắn nếu các cơ sở của họ tiếp tục bị tấn công. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf nhấn mạnh thời kỳ thỏa thuận đơn phương đã chấm dứt, yêu cầu Mỹ thực hiện cam kết nếu không muốn gánh chịu hậu quả.

Mỹ tiếp tục tấn công Iran, Tehran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz

Ngày 12/7, quân đội Mỹ thực hiện đợt tấn công thứ 3 trong tuần vào Iran sau khi IRGC tấn công tàu công-ten-nơ treo cờ Cyprus ở eo biển Hormuz làm một thủy thủ mất tích. CENTCOM tuyên bố Mỹ đang áp đặt cái giá đắt lên Iran theo lệnh của Tổng thống Trump vì không tuân thủ bản ghi nhớ.

Iran dùng tên lửa bắn cảnh cáo tàu vi phạm tại eo Hormuz. Ảnh: WANA

Theo các tin tức khu vực, Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ chấm dứt can thiệp. Quyết định đưa ra sau khi hải quân IRGC bắn cảnh cáo một tàu tắt hệ thống nhận dạng, đi sai lộ trình. Phía Iran cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới của Mỹ.