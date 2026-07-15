Tổng thống Trump thông báo Quốc hội về khả năng tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Trong bức thư gửi Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ đã nối lại các hoạt động quân sự chống Iran từ ngày 7/7. Quyết định được đưa ra sau khi Washington cáo buộc Tehran tấn công nhiều tàu thương mại mang cờ trung lập tại eo biển Hormuz, vi phạm các cam kết trong bản ghi nhớ ký ngày 17/6.

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã không kích phòng vệ vào các mục tiêu quân sự của Iran mà không dùng bộ binh. Ngoài ra, Mỹ đang khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải từ ngày 14/7 và đề xuất thu phí 20% đối với hàng hóa qua eo biển Hormuz để đổi lấy sự bảo vệ từ phía lực lượng Mỹ.

Hai tàu chở dầu trúng tên lửa tại eo biển Hormuz, 9 người thương vong

Sáng sớm 14/7, Bộ Quốc phòng UAE cho biết hai tàu chở dầu al-Bahiya và Mombasa của nước này đã bị tên lửa hành trình của Iran bắn trúng khi đang ở vùng biển Oman. Vụ tấn công khiến một thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng và 8 người khác bị thương, đồng thời gây hư hại và hỏa hoạn trên cả hai tàu chở dầu.

Tàu chở dầu. Ảnh: WANA

Theo các tin tức khu vực, UAE lên án gay gắt hành động của Iran và khẳng định bảo lưu quyền đáp trả. Sự việc diễn ra khi Mỹ liên tiếp không kích Iran ngày thứ ba. Tổng thống Donald Trump cũng vừa thông báo sẽ thu phí các tàu qua eo biển Hormuz và mô tả đây là một cuộc xung đột quân sự.

Iran phản ứng về đề xuất thu phí 20% của ông Trump tại Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này luôn là lực lượng phụ trách an ninh tại eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục vai trò này. Ông Araghchi đồng tình việc bên bảo đảm an toàn xứng đáng nhận thù lao, nhưng cho rằng mức phí 20% do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất là "quá cao".

Giới chức an ninh Iran cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ bảo vệ eo biển này trong nhiều thập kỷ, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng đáp trả nếu Mỹ tiếp tục khiêu khích. Trước đó, ông Trump tuyên bố khôi phục phong tỏa hàng hải và yêu cầu thu phí 20% giá trị hàng hóa qua đây.