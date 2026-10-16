Thủ tướng Israel tuyên bố ‘phải lật đổ chế độ Iran’; Triều Tiên thử nghiệm thành công 2 loại tên lửa phóng từ tàu ngầm; Ông Zelensky khẳng định không từ chức là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 15/10.

Thủ tướng Israel tuyên bố ‘phải lật đổ chế độ Iran’

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định việc lật đổ chính quyền Iran vẫn là “điều thiết yếu”, nhưng thừa nhận điều này khó có thể xảy ra trước cuộc bầu cử ở Israel vào ngày 27/10.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng Kan của Israel, ông Netanyahu cho biết Israel đã làm suy yếu đáng kể giới lãnh đạo Iran nhưng vẫn còn phải hoàn tất nỗ lực này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Anadolu

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Thủ tướng Israel cho hay: “Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều hành động. Chúng tôi đã giáng những đòn mạnh mẽ. Họ (Iran) đang ở thời điểm yếu nhất, nhưng chúng tôi cần phải hoàn tất công việc đó”.

Khi được hỏi liệu chính quyền Iran có thể bị lật đổ trước cuộc bầu cử ở Israel vào cuối tháng này hay không, ông Netanyahu đáp: “Không, tôi không nghĩ điều đó khả thi”.

Ông Netanyahu cáo buộc các đối thủ chính trị là Gadi Eisenkot và Yair Golan đã phản đối những nỗ lực lật đổ chính quyền ở Iran, đồng thời nhấn mạnh việc loại bỏ chính quyền Tehran là “cần thiết đối với an ninh của Israel”.

Ông Zelensky tuyên bố không từ chức

Theo TASS, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/10 đã bác bỏ khả năng từ chức cũng như tổ chức bầu cử tại Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang xảy ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Không. Tất nhiên là tôi không có ý định từ chức, đây là trách nhiệm của tôi. Tình hình tại Ukraine cũng không phù hợp để tổ chức bầu cử", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Piers Morgan.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới, bởi ông Zelensky đã nhiều lần từ chối các cơ hội đạt được thỏa thuận với Nga.

Triều Tiên thử nghiệm thành công 2 loại tên lửa phóng từ tàu ngầm

Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/10 đã công bố các hình ảnh về cuộc thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm diễn ra một ngày trước đó.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Yonhap

"Việc phóng 2 tên lửa nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các hệ thống tác chiến dưới nước, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến lược của hải quân, cũng như chứng minh độ tin cậy của năng lực răn đe", KCNA cho biết.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm do ông Kim Jong-sik, thành viên Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và ông Jang Chang-ha, Tổng cục trưởng Tổng cục Tên lửa, trực tiếp giám sát. Các quan chức này khẳng định vụ thử tên lửa không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng.