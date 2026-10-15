Iran cảnh báo tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz; Ukraine gửi đề xuất đàm phán tới Washington; Giáo hoàng Leo XIV phẫu thuật ung thư phổi; Nhà Trắng yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp từ chức là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 15/10.

Iran dọa đánh chìm tàu chiến Mỹ gần eo biển Hormuz

Tàu chiến Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Chuẩn đô đốc Ali Azmaei, chỉ huy cấp cao Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 13/10 đe dọa đánh chìm các tàu chiến Mỹ nếu tiến gần cửa ngõ eo biển Hormuz. Ông cho biết lực lượng Iran đang đếm ngược chờ đối đầu, đồng thời tiết lộ một tàu sân bay Mỹ đã di chuyển ra xa 700km. Ông Azmaei khẳng định eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư hiện nằm dưới sự kiểm soát của Hải quân IRGC.

Chỉ huy IRGC cáo buộc Mỹ phong tỏa thông tin về các tàu vi phạm bị trừng phạt, đồng thời cho biết Iran đang áp dụng cơ chế kiểm soát thông minh để cấp phép cho tàu thuyền. Căng thẳng leo thang do Iran khẳng định quyền kiểm soát tuyến đường thủy và cảnh báo các luồng đi trái phép, trong khi Mỹ nhấn mạnh quyền tự do hàng hải sau chuỗi đợt tấn công tàu thương mại.

Tổng thống Ukraine gửi đề xuất đàm phán tới Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrainska Pravda

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13/10 tuyên bố Ukraine đã gửi đề xuất tới Mỹ về các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt xung đột với Nga và sẵn sàng gặp mặt trong những ngày tới. Ông nhấn mạnh Ukraine ủng hộ đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng của Tổng thống Mỹ và cho biết các đề xuất thương lượng đã được chuyển tới các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Động thái này diễn ra sau khi ông Zelensky chỉ trích Mỹ tự ý thỏa thuận dỡ bỏ trừng phạt xuất khẩu dầu diesel của Nga và cho rằng Washington nên ký thỏa thuận này với Kiev. Trước đó, các đặc phái viên Mỹ đã giải thích tại cuộc đàm phán ở Miami rằng thỏa thuận dầu diesel với Nga nhằm đưa Moscow trở lại bàn thương lượng, trước khi cuộc họp bị tạm dừng để ông Trump điện đàm với ông Putin.

Giáo hoàng Leo XIV phẫu thuật ung thư phổi

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Vatican

Tòa thánh Vatican tối 13/10 thông báo Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, đã phẫu thuật cắt bỏ thành công thùy dưới phổi phải kéo dài 90 phút tại bệnh viện Gemelli. Các xét nghiệm xác nhận ông mắc ung thư biểu mô tuyến phổi. Khối u được phát hiện sớm và toàn bộ lịch trình của Giáo hoàng bị hủy đến ngày 20/10.

Theo các tin tức từ Quốc vụ khanh Vatican Pietro Parolin, ca phẫu thuật được tiến hành ngay do bệnh phát hiện kịp thời. Giáo hoàng hiện lưu trú tại khu điều trị nội trú tầng 10 bệnh viện. Ông là người sinh ra tại Chicago, thích chơi quần vợt và trước đó nhìn chung được đánh giá có sức khỏe tốt.

Nhà Trắng yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp từ chức

Bà Kimberly Guilfoyle. Ảnh: Tài khoản X của nhân vật

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia ngày 13/10 thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu bà Kimberly Guilfoyle từ chức Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Quyết định đưa ra sau khi có cáo buộc bà yêu cầu nhà tài trợ Eric Deters thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng để đổi lấy cơ hội tiếp cận chính quyền và có hành vi không phù hợp ở Athens. Bản thân ông Trump cũng nói sẽ không để bà ở lại Hy Lạp.

Bà Guilfoyle bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định tin nhắn rò rỉ bị sai sự thật và các luật sư giải thích đó là khoản nợ từ công việc tư vấn trước đây. Tuy nhiên, ông Deters phủ nhận việc nợ nần, gọi đó là lời nói dối và dự định kiện bà. Bà Guilfoyle, 57 tuổi, là vợ cũ của Thống đốc Gavin Newsom, từng đính hôn với Donald Trump Jr. và được đề cử làm đại sứ từ tháng 12/2024.