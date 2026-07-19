Iran chặn tàu dân sự tại Hormuz, cảnh báo Mỹ

Các tàu hàng mắc kẹt ở eo biển Hormuz hồi tháng 5/2026. Ảnh: Fars News

Ngày 18/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phối hợp tên lửa và UAV chặn 4 con tàu cố vượt eo biển Hormuz dưới sự hỗ trợ của Mỹ. IRGC cảnh báo chủ tàu cùng lãnh đạo các nước phía nam Vịnh Ba Tư không nên tin vào Mỹ và cần chú ý đến các tuyên bố từ hải quân Iran.

Trong khi đó, quan chức cấp cao IRGC kiêm cố vấn quân sự Rezaei cảnh báo Iran sẽ chuyển sang giai đoạn phản công toàn diện nếu Mỹ tiếp tục tấn công trong 2-3 ngày tới. Ông nhấn mạnh không biên giới chính trị nào được an toàn và yêu cầu phía Mỹ phải bồi thường thiệt hại cho hạ tầng dân sự.

Hai tàu chở dầu trúng thủy lôi gần Hormuz

Iran khuyến cáo các tàu đi theo lộ trình được hải quân nước này chỉ định tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 2 tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và bốc cháy do bị Mỹ lừa đi vào tuyến đường nguy hiểm ở phía nam eo biển Hormuz. Đồng thời, Hải quân IRGC tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển này với hoạt động hàng hải do các hành động của Mỹ.

Trước đó, IRGC đã nhắm mục tiêu một tàu treo cờ Thái Lan cố tình qua eo biển mà không xin phép. Cùng thời điểm, cơ quan UKMTO ghi nhận một tàu chở dầu ngoài khơi Oman bị vật thể bay đánh trúng. Căng thẳng Mỹ - Iran đang leo thang trở lại bất chấp thỏa thuận hòa bình do Pakistan làm trung gian.

Tàu chở hàng quân sự cho Ukraine bốc cháy do UAV Nga

Tàu chở hàng đậu trong cảng Mykolaiv, Ukraine bốc cháy. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Trưa 17/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng UAV cảm tử Geran-4 đã thực hiện đòn tập kích vào ba tàu chở hàng quân sự cho Ukraine tại cảng thuộc thành phố Mykolaiv. Video do Nga đăng tải cho thấy các UAV nhắm mục tiêu vào đài chỉ huy gần đuôi tàu, gây hỏa hoạn và cột khói đen lớn.

Theo các tin tức từ trang RBC Ukraine, cuộc tập kích bằng UAV này của quân đội Nga diễn ra vào khoảng thời gian từ 11h đến 11h15 cùng ngày. Vụ tấn công ác liệt đã khiến 3 tàu chở hàng treo cờ nước ngoài bị hư hại nặng, đồng thời làm 2 công dân Ukraine thiệt mạng tại khu vực cảng.