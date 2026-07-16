Iran bị cáo buộc tấn công hạ tầng quân sự Mỹ và tàu chiến Kuwait

Rạng sáng 15/7, truyền thông Iran đưa tin nước này đã thực hiện 6 đợt tấn công bằng UAV vào các căn cứ Mỹ, trong đó có việc đánh trúng tòa nhà lưu trú và kho thiết bị tại căn cứ Al-Azraq ở Jordan. Tuần trước, Tehran cũng tuyên bố đã phá hủy lượng lớn máy bay chiến đấu của Mỹ tại căn cứ này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Kuwait cáo buộc quân đội Iran tập kích khiến hạ tầng dân sự nước này bị thiệt hại do mảnh đạn rơi, đồng thời làm một tàu chiến bị trúng đạn khiến 4 quân nhân bị thương. Phía quân đội Iran hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước cáo buộc từ phía Kuwait.

Pháp tổ chức duyệt binh Quốc khánh với quy mô chưa từng có

Ảnh: Xinhua

Ngày 14/7, Pháp tổ chức lễ duyệt binh Quốc khánh quy mô lớn nhất lịch sử nhằm thể hiện sự đoàn kết với các đồng minh châu Âu, dưới sự chủ trì của Tổng thống Emmanuel Macron và sự tham dự của 24 nguyên thủ quốc tế. Đây là lễ duyệt binh Quốc khánh cuối cùng trước khi ông Macron kết thúc nhiệm kỳ.

Các nguồn tin tức địa phương cho biết sự kiện quy tụ gần 6.700 binh sĩ cùng hàng trăm phương tiện chiến đấu như xe tăng Leclerc và tiêm kích Mirage. Diễu hành từ Khải Hoàn Môn đến quảng trường Concorde, buổi lễ được ông Macron ca ngợi là biểu tượng mạnh mẽ cho sự đoàn kết của châu Âu.

Israel cảnh báo Iran, ông Trump hủy kế hoạch thu phí ở Hormuz

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Ngày 14/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ giáng đòn tấn công lớn hơn nhiều vào Iran nếu Tehran tiếp tục gây hấn. Ông khẳng định Israel sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ hơn đợt không kích phối hợp với Mỹ đầu năm nay, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran đang leo thang tại Vùng Vịnh.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ kế hoạch thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Thay vào đó, Mỹ sẽ ký kết các thỏa thuận thương mại, đầu tư từ các nước Vùng Vịnh vào Mỹ nhằm tạo việc làm, đồng thời đang tìm kiếm các phương án vận tải dầu thay thế khác.