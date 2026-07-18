Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng tin TASS dẫn thông cáo của quân Nga viết: “Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tượng các tàu chở hàng bị tấn công tại cảng của thành phố Mykolaiv, Ukraine. Trong khoảng thời gian từ 11-11h15 trưa 17/7, UAV Geran-4 đã tấn công ba tàu chở hàng được dùng để vận chuyển hàng hóa phục vụ cho quân đội Ukraine”.

Tàu chở hàng đậu trong cảng Mykolaiv, Ukraine bốc cháy. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Dựa trên đoạn video được đăng kèm thông cáo, có thể thấy các UAV Geran của Nga đã nhắm mục tiêu vào đài chỉ huy ở gần đuôi những tàu hàng và gây ra hỏa hoạn làm bốc lên cột khói đen lớn.

Theo thông tin do trang RBC Ukraine công bố, các cuộc tập kích bằng UAV của Nga nhằm vào những tàu chở hàng đậu trong cảng Mykolaiv trưa 17/7 đã khiến “3 tàu chở hàng treo cờ nước ngoài bị hư hại và 2 công dân Ukraine thiệt mạng”.