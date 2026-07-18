Mỹ tấn công Iran đêm thứ 6 liên tiếp, Tehran cảnh báo khu vực

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Mỹ đã tấn công 2 cây cầu đường bộ bên ngoài Bandar Abbas đêm 16/7, cắt đứt liên lạc giữa thành phố với các tuyến đường ven biển phía tây đất nước. Ảnh: Telegram/PressTV

Đêm 16/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tiến hành đợt tấn công Iran thứ 6 liên tiếp, đánh trúng ít nhất 3 cây cầu ở miền nam và sân bay Iranshahr, khiến nhiều người thương vong. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa mở rộng chiến dịch ném bom sang các hạ tầng năng lượng của Iran.

Phía Tehran cảnh báo sẽ phát động xung đột toàn diện khiến Washington choáng váng nếu Mỹ tiếp tục leo thang. Trước đó, Mỹ đã tái phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz. Để đáp trả, Iran tập kích UAV và tên lửa vào các căn cứ Mỹ, đồng thời đe dọa chặn đứng hoàn toàn việc xuất khẩu dầu khí khu vực.

Iran kêu gọi người dân hạn chế dùng điều hòa sau đợt tấn công của Mỹ

Một vụ nổ tại miền nam Iran sau khi Mỹ tiến hành không kích. Ảnh: WANA

Ngày 17/7, Bộ Năng lượng Iran kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điều hòa trong các khung giờ cao điểm để bảo đảm nguồn cung cho miền nam. Khu vực này đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nắng nóng gay gắt và mạng lưới điện bị hư hại sau 6 đêm liên tiếp bị quân đội Mỹ không kích.

Phía Iran cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ vào hạ tầng dân sự là tội ác chiến tranh và vi phạm luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố đã hoàn tất đợt không kích chính xác vào hàng chục mục tiêu nhằm làm suy giảm năng lực quân sự và buộc Tehran phải chịu trách nhiệm.

Trung Quốc nói gì về cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ của ông Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nước này can thiệp bầu cử và thu thập trái phép dữ liệu của 220 triệu cử tri Mỹ. Bắc Kinh khẳng định luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp nội bộ và cuộc bầu cử hoàn toàn do người dân Mỹ quyết định.

Các tài liệu vừa được giải mật của chính quyền Mỹ không cho thấy bất kỳ cuộc kiểm phiếu nào trước đây bị nước ngoài can thiệp. Giới tình báo Mỹ cũng kết luận Trung Quốc không cố gắng tác động đến kết quả bầu cử; các phát biểu của ông Trump có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng Mỹ - Trung.