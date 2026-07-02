Iran đưa điều kiện đàm phán về tương lai eo biển Hormuz

Ngày 30/6, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf khẳng định Tehran sẽ không đàm phán thỏa thuận cuối cùng trừ khi Mỹ thực thi 5 điều khoản trong MoU. Các điều khoản này bao gồm dỡ phong tỏa eo biển Hormuz, miễn trừ xuất khẩu dầu và giải tỏa tài sản cho Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA

Oman vừa gửi đề xuất đến Mỹ và các nước về kế hoạch thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Dù còn nhiều bất đồng, nội dung này dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp ở Doha, Qatar trong tuần này.

Đề xuất tước huân chương của Tổng thống Ukraine từ một thành viên NATO

Các nghị sĩ đảng SPD của CH Séc đề xuất tước Huân chương Sư tử trắng của Tổng thống Zelensky. Động thái này diễn ra sau khi Ba Lan thu hồi Huân chương Đại bàng trắng của ông vì Kiev đặt tên một đơn vị đặc nhiệm theo lực lượng UPA gây tranh cãi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo tin tức, lực lượng UPA bị cáo buộc từng sát hại nhiều người Ba Lan, Séc và Slovakia trong quá khứ. Đề xuất của SPD sẽ được trình lên Quốc hội để kiến nghị Tổng thống Séc xem xét, do chỉ tổng thống mới có quyền thu hồi huân chương này.

Nga đóng cửa hàng loạt cửa khẩu đường sắt với các nước láng giềng

Từ ngày 1/7, Nga tạm thời đóng cửa nhiều cửa khẩu đường sắt tại biên giới với Phần Lan, Estonia và Latvia nhưng không nêu rõ lý do. Bộ Ngoại giao Nga đã được chỉ thị thông báo quyết định đình chỉ vận chuyển này cho chính phủ các nước liên quan.

Nga đóng một loạt cửa khẩu đường sắt với các nước láng giềng. Ảnh: Anadolu

Estonia trước đó đã lắp đặt hệ thống cố định dọc biên giới với Nga để phát hiện và giám sát UAV. Nước này cũng bổ sung thêm các radar cơ động đặt trên xe kéo nhằm theo dõi, bảo vệ trước mối đe dọa từ UAV tầm thấp.