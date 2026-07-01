Theo hãng tin TASS, các nghị sĩ thuộc Đảng cực hữu Tự do và Dân chủ trực tiếp (SPD) ngày 30/6 kiến nghị Hạ viện CH Séc tước bỏ Huân chương Sư tử trắng đã trao tặng cho Tổng thống Ukraine Zelensky.

"Đề xuất của chúng tôi có liên quan đến động thái gần đây của Ba Lan, khi Tổng thống Karol Nawrocki đã tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng của ông Zelensky. Tôi hy vọng đề xuất của SPD cũng sẽ nhận được sự ủng hộ tương tự. Chúng ta không thể im lặng khi phần thưởng cao quý nhất của đất nước lại được trao cho một người đặt tên đơn vị quân đội theo những thực thể gây tranh cãi", nghị sĩ Séc Jindrich Rejchl cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Vào đầu tháng 6, chính phủ Ba Lan đã thông báo thu hồi Huân chương Đại bàng trắng của ông Zelensky. Tranh cãi giữa Ukraine và Ba Lan nổ ra sau khi Kiev quyết định đặt tên một đơn vị đặc nhiệm của nước này là "Quân nổi dậy Ukraine" (UPA). Đối với nhiều người Ukraine, UPA được xem là biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập trong Thế chiến II. Tuy nhiên, tại Ba Lan, tổ chức này gắn liền với ký ức về các vụ thảm sát ở Volhynia diễn ra từ năm 1943 - 1945, khiến khoảng 100.000 người thiệt mạng.

SPD dự kiến sẽ thảo luận về đề xuất này trong cuộc họp sắp tới của lãnh đạo các đảng trong Hạ viện Séc, đồng thời trình lên Quốc hội để các nghị sĩ kiến nghị tổng thống xem xét. Theo quy định của Séc, chỉ tổng thống mới có thẩm quyền thu hồi huân chương cấp nhà nước.

"Tôi có thể nhắc lại rằng các đơn vị UPA đã sát hại người Séc và người Slovakia cho đến tận năm 1947", ông Rejchl nói thêm.

Huân chương Sư tử trắng là phần thưởng cấp nhà nước cao quý nhất của CH Séc, được trao cho Tổng thống Zelensky sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.