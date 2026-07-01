Iran yêu cầu cam kết song phương với Mỹ, từ chối bên thứ ba rà phá thủy lôi ở Hormuz

Ngày 29/6, Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nếu Mỹ tuân thủ biên bản ghi nhớ 14 điểm ký ngày 17/6 dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ông khẳng định Tehran sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng lý trí trước mọi lời đe dọa.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Gharibabadi khẳng định việc rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz thuộc trách nhiệm riêng của Iran theo Bản ghi nhớ Islamabad. Tehran kiên quyết từ chối sự can thiệp của bên thứ ba và phản đối các tuyến hàng hải thay thế.

Tỷ phú gốc Ukraine bị thương trong vụ đánh bom khủng bố ở Monaco

Tối 29/6, một vụ đánh bom khủng bố bằng ba lô chứa đinh đã xảy ra tại một chung cư ở Monaco. Mục tiêu bị nhắm tới là tỷ phú gốc Ukraine Vadim Ermolaev. Vụ nổ khiến ít nhất 3 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp đang ở tình trạng nguy cấp.

Ông Ermolaev sinh năm 1968, từng đứng thứ 35 trong danh sách người giàu nhất Ukraine trước khi bị tước quốc tịch năm 2023. Sau vụ việc, Monaco đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, trong khi thị trưởng thành phố Nice của Pháp lên án vụ tấn công.

EU và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại nhằm giảm căng thẳng

Ngày 29/6, tại Brussels, EU và Trung Quốc nhất trí khởi động cuộc đối thoại cấp cao mới nhằm ổn định, cân bằng mối quan hệ thương mại và đầu tư. Hai bên đã xác định 4 trọng tâm ban đầu gồm kiểm soát xuất khẩu, sở hữu trí tuệ, cải cách WTO và cán cân thương mại.

EU và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại. Ảnh: Anadolu

Nhiều nguồn tin tức cho biết hai bên cũng đồng ý lập cơ chế giám sát chung để theo dõi dòng chảy thương mại và tăng tính minh bạch. Về kiểm soát xuất khẩu, EU và Trung Quốc ghi nhận tiến triển tích cực trong đối thoại về đất hiếm và vật liệu quan trọng.