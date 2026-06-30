Mỹ và Iran nhất trí ngừng bắn, gặp nhau tại Qatar

Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng bắn và chuyển địa điểm cuộc họp ngày 30/6 tới Qatar để giải quyết tranh chấp eo biển Hormuz. Giao tranh tái diễn trước đó do hai bên bất đồng về cách hiểu bản ghi nhớ hợp tác, đặc biệt khi “đường dây nóng” quân sự chưa hoạt động.

Phái đoàn Mỹ và Iran sẽ gặp nhau tại Qatar vào 30/6. Ảnh: WANA

Tin tức từ phía Iran cho biết nước này đã bỏ cuộc đàm phán kỹ thuật hôm 28/6 vì các cuộc tấn công gần đây của Mỹ. Tuy nhiên, quan chức cấp cao Mỹ khẳng định các cuộc đối thoại này cùng kênh giảm thiểu xung đột sau hội nghị ở Thụy Sĩ vẫn đang diễn ra đúng tiến độ.

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì đội nhà bị loại sớm khỏi World Cup

Ngày 28/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên tiếng xin lỗi người dân và bày tỏ thất vọng trước việc đội tuyển quốc gia bị loại sớm tại World Cup 2026. Ông Lee cho rằng nguyên nhân do tình trạng bè phái và giao quyền cho người thiếu năng lực.

Tổng thống Lee yêu cầu Bộ Thể thao điều tra toàn diện đội tuyển, tập trung làm rõ quy trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo. Trước đó, việc lựa chọn này từng gây nhiều tranh cãi và bị Bộ Thể thao nghi ngờ vi phạm quy trình nhưng KFA đã phủ nhận.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Nga tấn công trung tâm huấn luyện biệt kích Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã dùng UAV Geran tấn công chính xác vào trung tâm huấn luyện tác chiến đặc biệt, doanh trại và kho xuồng không người lái của Ukraine. Đoạn video công bố sau đó cho thấy nhiều tòa nhà bị cháy và nổ lớn.

Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh quân Nga đẩy mạnh tấn công, giành quyền kiểm soát làng Novoselovka và Pisantsy. Phía Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã mất hàng chục binh sĩ cùng nhiều xe bọc thép, UAV hạng nặng trong các chiến dịch này.

Nga cáo buộc Ukraine hợp tác với tội phạm ma túy

Theo hãng tin TASS, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) ngày 29/6 đã cáo buộc chính quyền Ukraine hợp tác với các băng đảng ma túy lớn tại Mexico nhằm tạo điều kiện cho hoạt động trung chuyển ma túy từ Mỹ Latinh sang châu Âu.

Hiện chính quyền Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc trên.