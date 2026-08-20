Cựu Bộ trưởng Ukraine kêu gọi bầu cử Tổng thống giữa xung đột

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Đội ngũ của Mykhailo Fedorov

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov vừa công khai kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống ngay trong xung đột, tạo thách thức chính trị trực diện đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Fedorov cho rằng Ukraine có thể vừa chiến đấu vừa bầu cử, đồng thời ngầm chỉ trích chính quyền đương nhiệm hoạt động kém hiệu quả, chật vật với tham nhũng và ưu tiên lòng trung thành cá nhân hơn chuyên môn.

Mỹ trừng phạt Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế

Chủ tịch Tòa án hình sự quốc tế (ICC) Akane Tomoko. Ảnh: Kyodo

Chính quyền Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chủ tịch ICC Akane Tomoko và luật sư cấp cao Abdoulaye Seye.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ trích ICC lạm dụng quyền lực và xâm phạm chủ quyền quốc gia. Quyết định này khiến toàn bộ tài sản của hai cá nhân trên tại Mỹ hoặc liên quan hệ thống tài chính Washington bị phong tỏa.

Đáp lại những tin tức trên, ICC phản đối mạnh mẽ, cho rằng hành động của Mỹ làm suy yếu pháp quyền quốc tế, đồng thời khẳng định tòa án sẽ tiếp tục vận hành độc lập bất chấp căng thẳng leo thang từ chính quyền Tổng thống Trump.

Israel lên tiếng về vụ không kích căn cứ quân sự Syria

Máy bay chiến đấu của không quân Israel. Ảnh: EPA

Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận quân đội nước này đã không kích căn cứ không quân Abu al-Duhur ở Syria, giải thích mục đích nhằm ngăn Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng sự hiện diện quân sự tại đây.

Đáp lại, phía Thổ Nhĩ Kỳ lập tức bác bỏ, khẳng định đây là cáo buộc vô căn cứ của Tel Aviv nhằm hợp thức hóa các đợt không kích trái pháp luật trên lãnh thổ Syria.