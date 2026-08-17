Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu Nga bằng UAV quy mô lớn

UAV Ukraine tấn công nhà kho của hãng bán lẻ lớn nhất Nga, gây hỏa hoạn. Ảnh: Kyiv Independent

Đêm 15/8, rạng sáng 16/8, Ukraine mở đợt tấn công UAV quy mô lớn vào tỉnh Moscow, gây hỏa hoạn tại kho hàng Wildberries và tổ hợp Severnoye Domodedovo. Phía Ukraine cáo buộc nền tảng bán lẻ này kinh doanh linh kiện UAV cùng trang thiết bị quân sự. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phòng thủ và đánh chặn 822 UAV thù địch trên toàn quốc.

Đây được xem là một trong những cuộc tập kích UAV lớn nhất của Kiev nhắm vào lãnh thổ Nga nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Moscow. Tổng thống Zelensky cũng xác nhận quân đội Ukraine vừa dùng tên lửa tự sản xuất Flamingo tấn công căn cứ không quân Savasleyka và cơ sở Roscosmos, đồng thời từng gây tổn thất cho hai cơ sở chế biến ở cảng biển Baltic.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz

Iran và Oman đạt thỏa thuận về các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Ảnh: BBC

Ngày 15/8, Iran tuyên bố đạt thỏa thuận với Oman về sơ đồ tuyến đường hàng hải qua eo biển Hormuz sau nhiều tuần đàm phán kỹ thuật. Dù gặp sự cản trở từ Mỹ, hai quốc gia ven biển đã thống nhất bản đồ di chuyển nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và tôn trọng chủ quyền hai bên. Các đàm phán bổ sung vẫn tiếp tục để hoàn thiện tuyên bố chung.

Thỏa thuận thuộc khuôn khổ cơ chế hàng hải mới dựa trên biên bản ghi nhớ đã ký giữa Iran và Oman. Tuy nhiên, phía Tehran nhấn mạnh việc khôi phục an ninh hoàn toàn và nối lại vận tải thương mại qua eo biển chiến lược này vẫn phụ thuộc vào việc Mỹ chấm dứt các hành động bị cho là bất hợp pháp, dỡ bỏ phong tỏa và bồi thường cho những vi phạm vừa qua.

Nga cảnh báo Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch gửi vũ khí cho Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Ngày 15/8, Nga lên tiếng yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ giải thích về thông tin Ankara dự kiến tái xuất khẩu gói vũ khí lớn do Mỹ sản xuất cho Ukraine, gồm 70 tên lửa ATACMS, 12 hệ thống M270 cùng hàng nghìn đạn pháo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo kế hoạch này làm xói mòn lòng tin và gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ của Moscow với hai nước.

Theo các tin tức từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã kiểm soát khu định cư Rybalskoye ở Zaporizhzhia, giúp Nhóm tác chiến miền Đông mở rộng tiến công và phá hủy nhiều khí tài Ukraine. Phía Nga tuyên bố đã làm chủ tổng cộng 19 khu định cư tại Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia trong suốt mùa hè năm nay.

Qatar bác tin bắt giữ phi công Iran, thêm tàu bị tấn công ở Hormuz

Máy bay chiến đấu của quân đội Iran. Ảnh: Wikipedia

Chỉ huy quân sự Iran Seyed Mohammad Bagherzadeh kêu gọi Qatar trả tự do cho 3 phi công bị giam giữ từ tháng 3 sau khi máy bay Su-24 bị bắn hạ. Iran đã gửi thư nhờ Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) can thiệp để nắm thông tin. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Qatar kiên quyết bác bỏ cáo buộc này, khẳng định Tehran từng không phản hồi cuộc họp vào tháng 4 và kêu gọi tránh các tuyên bố gây hiểu lầm.

Trong một diễn biến khác, giới chức Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã lên tiếng cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công một tàu chở dầu thuộc Tập đoàn ADNOC tại eo biển Hormuz vào tối 14/8. UAE lên án hành vi tấn công tàu thương mại và chèn ép kinh tế của Iran tại eo biển chiến lược này là hành động của cướp biển.