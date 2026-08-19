Ông Trump 'dọa' ném bom Oman, chưa vội thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ngày 17/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ ném bom Oman nếu nước này cản trở các cuộc đàm phán liên quan đến Iran và eo biển Hormuz. Ông bác bỏ đề xuất hợp tác kiểm soát tuyến hàng hải giữa Iran và Oman, ông Trump khẳng định eo biển sẽ tự do mở cửa cho tất cả mọi người dưới sự giám sát của Mỹ, đồng thời xác nhận vẫn duy trì kênh liên lạc ngầm với IRGC.

Trong bình luận cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cũng kiên quyết bác bỏ tin đồn về việc tàu sân bay USS Abraham Lincoln thiếu nhu yếu phẩm hay sút giảm tinh thần chiến đấu. Ông Trump cho rằng đây chỉ là những tin giả từ truyền thông, đồng thời trích dẫn đánh giá từ giới quân sự khẳng định con tàu vẫn đang được bảo dưỡng và chăm sóc trong điều kiện rất tốt.

Moscow hứng chịu đợt tấn công của UAV dữ dội nhất trong 2 năm

Ukraine tấn công nhà kho Wildberries của Nga. Ảnh: Al Jazeera

Từ tối 17/8 đến sáng 18/8, thủ đô Moscow và các khu vực lân cận hứng chịu cuộc tập kích UAV lớn nhất trong 2 năm qua từ phía Ukraine. Thị trưởng Moscow cho biết khoảng 620 UAV lao về hướng thành phố và ít nhất 180 chiếc đã bị hạ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 719 UAV trên phạm vi 13 khu vực toàn quốc.

Theo các tin tức ghi nhận tại hiện trường, đợt tấn công gây ra một số thiệt hại ở tỉnh Moscow, trong đó 1 UAV đánh trúng làm bốc cháy kho hàng Wildberries gần Atlant-Park. Các cuộc tập kích UAV vào sâu lãnh thổ Nga xuất hiện ngày càng dày đặc nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Moscow, nhưng hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tàu khu trục Mỹ trôi dạt 4 ngày vì mất điện

Tàu khu trục USS Benfold tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đông tháng 7/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tháng 7 vừa qua, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold gặp sự cố máy phát điện dẫn đến mất điện hoàn toàn và trôi dạt 4 ngày trên Biển Đông trước khi được kéo về Philippines. Sự cố khiến thủy thủ đoàn tạm thời mất hệ thống điều hòa, nhà vệ sinh và bếp ăn, phải nhận tiếp tế thực phẩm từ tàu tuần dương USS Robert Smalls. Rất may không có thương vong nào xảy ra.

Sự cố nối dài những lo ngại về áp lực và tinh thần sa sút của lực lượng Mỹ khi thực hiện nhiệm vụ kéo dài ngoài khơi. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington hiện phải di chuyển sang Trung Đông để thay thế cho tàu USS Abraham Lincoln - nơi thủy thủ đối mặt với nhiều bất ổn tâm lý sau hơn 200 ngày không cập cảng. Dù vậy, giới chức Mỹ khẳng định các tàu vẫn được bảo dưỡng tốt.

Nổ súng tại trường học Philippines, 4 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga ngày 18/8. Video: Philstar

Ngày 18/8, vụ xả súng tại trường trung học cơ sở Ateneo de Zamboanga (phía tây đảo Mindanao, Philippines) khiến 4 người chết và 9 người bị thương. Hung thủ là một nam sinh lớp 9 đã mang súng trường cùng súng lục vào trường bắn tử vong một học sinh và hai bảo vệ rồi tự sát. Cảnh sát đang tiến hành điều tra lai lịch và cách thức đối tượng mang vũ khí vào trường.

Tình hình hiện đã được kiểm soát và nhà trường đã tạm thời cho học sinh nghỉ học. Bộ Giáo dục Philippines bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền hình ảnh hay tin chưa xác minh. Đây là vụ nổ súng trường học thứ hai tại Philippines trong 2 tháng qua, dấy lên lo ngại về sự gia tăng các hành vi bạo lực bộc phát trong giới trẻ.