Iran tuyên bố cứng rắn về eo biển Hormuz, treo thưởng bắn hạ lính Mỹ

Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami. Ảnh: WANA

Ngày 16/8, Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami khẳng định eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái như trước xung đột. Ông nhấn mạnh Tehran nhận thức rõ giá trị của tuyến hàng hải này và sẵn sàng chi trả mọi chi phí để bảo vệ tài sản chiến lược, đồng thời sẽ tận dụng lợi thế tại Hormuz để kết thúc xung đột và loại bỏ nguy cơ tương lai.

Thiếu tướng Hatami đánh giá cuộc xung đột hiện tại đã làm suy giảm ưu thế quân sự của Mỹ ở Trung Đông, thúc đẩy các nước khu vực tìm kiếm phương án bảo đảm an ninh độc lập hơn. Bên cạnh tuyên bố sẽ bảo vệ tuyến đường thủy bằng mọi năng lực hiện có, phía Iran cũng đã đưa ra mức treo thưởng 30.000 USD cho việc bắt giữ hoặc bắn hạ một binh sĩ Mỹ.

Mỹ bị cáo buộc cân nhắc khả năng dùng vũ khí hạt nhân với Iran

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đã kéo dài sang tháng thứ 6. Ảnh: WANA

Ngày 16/8, cựu nghị sĩ Mỹ Marjorie Taylor Greene cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran. Bà cho rằng Washington đã phớt lờ đánh giá tình báo nội bộ về năng lực hạt nhân của Tehran để ưu tiên góc nhìn từ Israel, bất chấp các tuyên bố kiểm soát tình hình từ chính phủ Mỹ trước đó.

Cựu nghị sĩ Greene cảnh báo hành động leo thang này có thể châm ngòi cho một thảm họa hạt nhân toàn cầu, kéo theo suy thoái kinh tế nặng nề cùng thiệt hại thương vong lớn. Bà kêu gọi công chúng ngăn chặn sự việc và cho rằng các lãnh đạo hiện tại phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Phía Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc này.

Ông Trump từng yêu cầu Mỹ giảm tập trận với Hàn Quốc vì lý do tài chính

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Ngày 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do Ulchi với Hàn Quốc. Ông Trump viện dẫn lý do chi phí tốn kém và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời cho rằng các cuộc tập trận này gửi đi tín hiệu thù địch không phù hợp.

Quyết định giảm quy mô tập trận được đưa ra ngay sau khi ông Trump nhắc lại kỉ niệm gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên năm 2019. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng liên kết bước đi này với việc phía Hàn Quốc từ chối tham gia nỗ lực phi hạt nhân hóa Iran cùng Washington. Về phía Triều Tiên, nước này vốn luôn phản đối gay gắt các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Vùng biển Nga bị tên lửa Ukraine tấn công, 6 người thiệt mạng

Lính cứu hỏa Nga đang nỗ lực dập lửa thiêu cháy các xe con trong một cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Belgorod. Ảnh: Moscow Times

Sáng 17/8, một vụ tập kích bằng tên lửa từ phía Ukraine vào làng Koloskovo, quận Valuysky thuộc tỉnh biên giới Belgorod (Nga) đã khiến 6 thường dân thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Ngoài thiệt hại về người, vụ tấn công còn thiêu rụi một công trình và làm hư hỏng một xe ô tô con tại hiện trường.

Sự việc diễn ra cùng thời điểm Nga tuyên bố chặn 205 UAV của Ukraine trong đợt tập kích quy mô lớn đêm 16/8. Vùng Belgorod liên tục hứng chịu các đợt bắn phá kể từ năm 2022. Phía Nga cho rằng Kiev tăng cường tấn công vào các mục tiêu dân sự do gặp bất lợi trên tiền tuyến, trong khi Ukraine chưa đưa ra bình luận nào.