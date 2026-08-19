Theo đài NHK, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 18/8 đã thông báo về việc áp đặt lệnh trừng phạt với Chủ tịch ICC Akane Tomoko, đồng thời chỉ trích cơ quan này "lạm dụng quyền lực và xâm phạm chủ quyền quốc gia".

"Lệnh trừng phạt nhắm vào những cá nhân trực tiếp tham gia vào nỗ lực của ICC nhằm điều tra, bắt giữ và truy tố các quan chức chính phủ nằm ngoài thẩm quyền của họ. Tổng thống Trump đã nói rõ ICC là cơ quan tham nhũng và bị chính trị hóa nghiêm trọng, thường xuyên lạm dụng quyền lực và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho hành vi này", ông Rubio nhấn mạnh.

Chủ tịch Tòa án hình sự quốc tế (ICC) Akane Tomoko. Ảnh: Kyodo

Ngoài bà Tomoka, lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ cũng nhắm vào ông Abdoulaye Seye, luật sư cấp cao của ICC. Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản của hai nhân vật này tại Mỹ hoặc có liên hệ với hệ thống tài chính của Washington sẽ bị phong tỏa.

Ngược lại, phía ICC đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ, cho rằng việc nhằm vào tòa án sẽ làm suy yếu pháp quyền, đồng thời đẩy trật tự pháp lý quốc tế vào tình thế nguy hiểm. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động độc lập.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Trump và ICC đã liên tục gia tăng căng thẳng. Chỉ 6 tuần sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cáo buộc ICC có những hành động "phi pháp và vô căn cứ" nhằm vào Mỹ và nước đồng minh Israel.

Trên thực tế, Mỹ đã ký Quy chế Rome về thành lập ICC nhưng chưa phê chuẩn hiệp ước này, trong khi Israel không phải thành viên của ICC.