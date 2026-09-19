Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: President.gov.ua

Theo RT và EUObserver, đây là đợt giải ngân thứ 4 thuộc khoản vay hỗ trợ 90 tỷ Euro của EU dành cho Ukraine, trong đó một phần là khoản tiền được giải ngân theo kế hoạch, phần còn lại nhằm gửi đi thông điệp ủng hộ rõ ràng và kịp thời trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga leo thang và vẫn tồn tại những câu hỏi về khả năng tài chính dài hạn của Ukraine.

EU và các quốc gia thành viên cho biết họ đã cung cấp tổng cộng 224,5 tỷ Euro để hỗ trợ Ukraine kể từ năm 2022. Theo tờ New York Times, tháng trước, ông Zelensky đã thông báo với các quan chức châu Âu rằng Ukraine cần thêm 27 tỷ USD để duy trì hoạt động trong năm nay.

“Chúng ta biết rằng mùa đông sắp tới sẽ rất khó khăn đối với Ukraine”, bà von der Leyen nói trong một bài phát biểu hồi đầu tuần. Nhà lãnh đạo châu Âu không công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow trong bối cảnh có những thông tin về khả năng Nga tiếp tục huy động quân.

Động thái trên diễn ra khi Ukraine ước tính thiếu hụt 23,4 tỷ Euro trong nguồn tài chính của năm nay, qua đó làm nóng lại tranh luận về việc liệu châu Âu có nên sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để bù đắp khoản thiếu hụt này hay không.

Khoản vay 90 tỷ Euro dành cho Kiev được lãnh đạo EU nhất trí vào tháng 12/2025 là phương án B, sau khi các nước không đạt được đồng thuận về việc bán các tài sản Nga đang bị phong tỏa. Khoản vay này nhằm đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, 1/3 còn lại dự kiến đến từ các đối tác khác, gồm Nhóm G7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các khoản hỗ trợ song phương từ các nước thành viên EU.