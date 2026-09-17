Nga và Trung Quốc phản ứng về vũ khí không gian của Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Nga và Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Mỹ triển khai vũ khí vào không gian, cảnh báo động thái này có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang mới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/9 tiết lộ Moscow đang thực hiện các bước đi cần thiết nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo về kịch bản chạy đua vũ trang ngoài không gian và kiên quyết phản đối việc vũ khí hóa không gian. Phản ứng của Nga và Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink lần đầu công khai xác nhận Washington đang có vũ khí được triển khai trên quỹ đạo Trái đất.

Mỹ, Đức thảo luận về 'NATO 3.0' và hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: DPA

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã gặp nhau tại Washington để thảo luận về NATO 3.0, việc tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu và năng lực công nghiệp quốc phòng. Ông Hegseth mô tả NATO 3.0 là nỗ lực nhằm tăng cường năng lực quân sự của liên minh và đẩy mạnh sản xuất quốc phòng.

Về phần mình, Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức ủng hộ việc châu Âu đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với hoạt động phòng thủ thông thường của NATO đồng thời nhấn mạnh việc gia tăng chi tiêu quốc phòng. Hai bộ trưởng cũng ký một thỏa thuận nhằm đồng bộ chiến lược cải tổ hoạt động mua sắm quốc phòng của Mỹ với đạo luật của Đức.

Canada bắt tay EU giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: The Canadian Press

Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 15/9 tuyên bố nước này sẽ theo đuổi liên minh an ninh và kinh tế độc đáo với châu Âu giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư Canada, ông Carney giới thiệu nước này như một bến đỗ an toàn cho nguồn vốn nước ngoài nhằm giảm phụ thuộc thương mại vào Mỹ.

Theo tin tức từ báo Guardian, Canada đang tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị với Liên minh châu Âu (EU) để xây dựng vị thế trong trật tự kinh tế toàn cầu mới. Thủ tướng Carney nhấn mạnh Canada là thành viên duy nhất ngoài châu Âu tham gia chương trình tín dụng quốc phòng 150 tỷ Euro của EU, đồng thời hai bên đang thảo luận các khả năng hợp tác mới.