Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 đã thông báo về việc Mỹ sẽ kiểm soát an ninh của Greenland theo một thỏa thuận đạt được với Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị ở Bắc Cực này.

"Thỏa thuận này là giấc mơ thành hiện thực với nước Mỹ. Chúng tôi đã được trao quyền kiểm soát lâu dài đối với vấn đề an ninh và tất cả các nhu cầu khác ở Greenland, qua đó giải quyết hoàn toàn tất cả những mối quan ngại của Mỹ. Chúng tôi đã làm việc với các đại diện của Đan Mạch và Greenland để bảo đảm rằng Washington sẽ mãi mãi có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland nhằm bảo vệ an ninh của hòn đảo này cũng như nước Mỹ", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cũng theo Tổng thống Trump, kể từ giờ phút này, không một đối thủ nào của Mỹ có thể có căn cứ tại Greenland, duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Washington.

Chính phủ Đan Mạch sau đó đã xác nhận về việc đạt được thỏa thuận an ninh với Mỹ, nhấn mạnh đây là động thái để củng cố an ninh chung tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

"Thỏa thuận này sẽ củng cố an ninh chung tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, do đó cũng có lợi cho NATO và châu Âu. Ngoài ra, thỏa thuận cũng công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói.

"Thỏa thuận công nhận các lợi ích của Greenland và vị trí của chúng tôi trong hợp tác quốc tế. Thỏa thuận mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta", Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho hay.

Theo RT, Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định Mỹ phải giành quyền sở hữu Greenland từ Đan Mạch do vị trí chiến lược của hòn đảo và sự cần thiết phải đối phó với ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực.