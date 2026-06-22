Ông Trump dọa thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Ngày 20/6, ông Trump tuyên bố miễn phí hàng hải tại eo biển Hormuz trong 60 ngày ngừng bắn, nhưng dọa thu phí sau đó nếu thỏa thuận cuối cùng không được hoàn tất. Dù Iran tuyên bố đóng cửa eo biển, CENTCOM đã bác bỏ và khẳng định giao thông vẫn an toàn.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tại Thụy Sĩ. Phái đoàn Iran đã đặt chân đến nơi đàm phán trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã lên đường tới Thụy Sĩ tham dự.

Tổng thống Ukraine cảnh báo về đợt không kích quy mô lớn của Nga

Ngày 20/6, Tổng thống Zelensky cảnh báo người dân đặc biệt chú ý an toàn trước đợt tấn công quy mô lớn mới từ Nga. Động thái này diễn ra sau khi Kiev dùng UAV tập kích Moscow và Điện Kremlin tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc trả đũa đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo các nguồn tin tức, Tổng thống Ukraine cũng yêu cầu Belarus trong vòng một tuần phải tháo dỡ 4 trạm tiếp sóng ở biên giới được cho là hỗ trợ UAV Nga tấn công. Ông Zelensky nhấn mạnh nếu chính quyền Belarus không thực hiện thì phía Ukraine sẽ tự tay xử lý.

Mỹ nêu ưu tiên đàm phán với Iran, Nga nhận định Israel có thể không hài lòng

Ngày 20/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lên đường tới Thụy Sĩ tham gia đàm phán với Iran. Trước khi đi, ông tiết lộ các ưu tiên hàng đầu của Mỹ là thúc đẩy tiến triển về vấn đề hạt nhân của Tehran và đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) tại căn cứ không quân Andrews. Ảnh: NYT

Phái đoàn Iran do Chủ tịch quốc hội dẫn đầu cùng các nhà trung gian hòa giải Pakistan hiện đã hoặc đang trên đường tới Thụy Sĩ để chuẩn bị cho cuộc gặp. Trước đó, các đặc phái viên Mỹ cũng đã có mặt để giải quyết vấn đề kỹ thuật.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cảnh báo thỏa thuận Mỹ - Iran rất mong manh và Israel có thể sẽ tìm cách trả đũa do không hài lòng. Hiện cả Israel và Hezbollah đều cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn.