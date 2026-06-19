Iran xác nhận ký thỏa thuận với Mỹ, Washington nói về rút quân

Phía Iran xác nhận biên bản ghi nhớ chấm dứt xung đột với Mỹ đã được ký điện tử và chính thức có hiệu lực. Dù vậy, lãnh đạo Iran cảnh báo thỏa thuận vẫn không đáng tin cậy và Tehran luôn trong tư thế sẵn sàng nếu Mỹ vi phạm các điều khoản.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ ở lại Vùng Vịnh thêm một thời gian ngắn và không coi thời hạn đàm phán 60 ngày là cứng nhắc. Trong khi đó, Lebanon đã bác bỏ đề xuất của ông Trump về việc để Syria can thiệp đối phó với nhóm Hezbollah.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký duyệt thỏa thuận Mỹ - Iran

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng đăng video Tổng thống Mỹ Donald Trump ký biên bản ghi nhớ với Iran tại cung điện Versailles, Pháp, ngay trước dạ tiệc của Tổng thống Macron. Ảnh chụp thỏa thuận sau khi ký sau đó đã được chuyển cho phía Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký biên bản ghi nhớ với Mỹ. Ảnh: IRNA

Truyền thông Iran cũng đăng ảnh Tổng thống Pezeshkian ký văn bản này. Thỏa thuận gồm 800 từ và 14 điểm nhằm mở rộng ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz. Quốc gia trung gian Pakistan tuyên bố thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Nga và Ukraine oanh tạc dữ dội thủ đô của nhau

Rạng sáng ngày 18/6, cả thủ đô Moscow (Nga) và thủ đô Kiev (Ukraine) đều hứng chịu các đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của đối phương, gây ra nhiều vụ nổ lớn.

Nhà máy lọc dầu Nga bị tấn công. Ảnh: Exilenova-Plus/Telegram

Theo các nguồn tin tức tại Moscow, ít nhất 42 UAV Ukraine đã bị bắn hạ. Cuộc tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu Moscow lần thứ 2 trong tuần, gây cháy lớn và làm hư hại một trung tâm thương mại, khiến các sân bay phải hạn chế bay.

Tại Kiev, Nga liên tục phóng tên lửa đạn đạo và UAV theo nhiều đợt khiến còi báo động vang lên liên tục. Phía Ukraine cảnh báo nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot dùng để chống tên lửa đạn đạo đang ngày càng cạn kiệt.

Iran tuyên bố ‘chiến thắng’ trước Mỹ

Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran khẳng định bản ghi nhớ hợp tác mới ký kết giữa Washington và Tehran là “bằng chứng về sự thất bại của Mỹ”.

Các nhà trung gian hòa giải cho biết bản ghi nhớ hợp tác gồm 14 điểm đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian ký kết vào cuối ngày 17/6 và có hiệu lực ngay lập tức.

Bản ghi nhớ hợp tác không phải là thỏa thuận hòa bình cuối cùng, mà là sự khởi động của giai đoạn đàm phán 60 ngày tiếp theo, trong đó Washington và Tehran dự kiến ​​sẽ đối thoại về chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, các tài sản bị đóng băng, việc quản lý tương lai của eo biển Hormuz và một giải pháp cuối cùng được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.