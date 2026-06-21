Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz

Bộ tư lệnh quân sự Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz do Israel liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon và Mỹ không thực hiện điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.



Ông Trump tuyên bố buộc Israel đồng ý ngừng bắn với Hezbollah

Trong cuộc phỏng vấn chiều 19/6, ông Trump tiết lộ đã yêu cầu Thủ tướng Netanyahu đồng ý gia hạn ngừng bắn với Hezbollah. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Israel và nhóm vũ trang này đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/6. Ảnh: Nhà Trắng

Dù gia hạn ngừng bắn, quân đội Israel vẫn duy trì hiện diện tại vùng đệm phía nam Lebanon và sẵn sàng đáp trả. Đại sứ Israel tại Mỹ xác nhận các đơn vị của nước này đã dừng mọi cuộc không kích vào Lebanon kể từ trưa ngày 19/6.

Ba Lan thu hồi huân chương cao quý nhất của Tổng thống Ukraine

Ngày 19/6, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã thu hồi Huân chương Đại bàng Trắng trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky. Quyết định được đưa ra sau làn sóng phẫn nộ tại Ba Lan khi Ukraine đặt tên một đơn vị quân đội theo tên Quân Nổi dậy Ukraine (UPA).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Tài khoản nhân vật/X

Ông Nawrocki khẳng định động thái này không chống lại dân tộc Ukraine hay làm thay đổi việc Ba Lan ủng hộ Kiev trước Nga. UPA vốn là vấn đề gây tranh cãi lớn, khi Ba Lan cáo buộc nhóm này chịu trách nhiệm về các vụ thảm sát người Ba Lan trong Thế chiến II.

Nga dùng bom dẫn đường tấn công cầu hậu cần của quân Ukraine

Ngày 19/6, Bộ Quốc phòng Nga công bố video tiêm kích Su-34 ném ba quả bom FAB-500 gắn bộ dẫn đường UMPK, phá hủy thành công một cây cầu là tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine tại khu định cư Ulanove thuộc tỉnh Sumy.

Các quả bom của Không quân Nga dội xuống vị trí cây cầu hậu cần Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện Ukraine chưa bình luận về tin tức này. FAB-500 là bom nặng 500kg từ thời Liên Xô; khi được tích hợp thêm bộ thiết bị lượn dẫn đường UMPK, tầm hoạt động của loại vũ khí này có thể tăng lên đến 70km.