Đàm phán Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ bất ngờ bị hủy bỏ

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ đã bị hủy bỏ do giao tranh dữ dội bùng phát giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon. Nhà Trắng thông báo Phó Tổng thống JD Vance sẽ không tới Thụy Sĩ và chưa rõ thời gian hai bên gặp lại.

Đàm phán Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ bị hủy bất ngờ. Ảnh: WANA

Xung đột leo thang khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng tên lửa vào lực lượng Israel gần thành phố Nabatieh và Israel đáp trả bằng các cuộc không kích khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Giao tranh diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn vừa được công bố giữa Mỹ và Iran.

Mỹ chính thức dỡ bỏ phong tỏa Iran, ‘phó tướng’ của ông Trump cảnh cáo Israel

Ngày 18/6, CENTCOM thông báo Mỹ chính thức dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng Iran nhưng duy trì tàu chiến để giám sát thỏa thuận. Động thái diễn ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết hơn chục tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Iran. Ảnh: ISNA/WANA

Phó Tổng thống Vance cũng cảnh cáo những quan chức Israel đã chỉ trích thỏa thuận Mỹ - Iran, kêu gọi họ thực tế hơn. Ông đồng thời bảo vệ thỏa thuận trước những ý kiến cho rằng văn bản này chưa kiềm chế được chương trình hạt nhân của Tehran.

Lãnh đạo tối cao Iran lên tiếng về thỏa thuận với Mỹ

Tối 18/6, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei xác nhận đã chấp thuận thỏa thuận với Mỹ dù có quan điểm khác biệt. Ông Khamenei tuyên bố quyết định này dựa trên cam kết bảo vệ quyền lợi dân tộc và Mặt trận kháng chiến của Tổng thống Iran Pezeshkian.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Đón nhận tin tức trên, Ngoại trưởng Iran đã hoan nghênh thông điệp của ông Khamenei. Đây cũng là phản ứng đầu tiên của lãnh tụ tối cao Iran kể từ khi xung đột nổ ra. Quan chức này cũng nhấn mạnh đàm phán không nghĩa là chấp nhận lập trường của đối phương.

Thủ tướng Italia phản ứng về phát biểu 'năn nỉ' chụp ảnh của ông Trump

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni bày tỏ "kinh ngạc" khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng bà đã "năn nỉ" ông chụp ảnh cùng.

Nhà lãnh đạo Italia ngay lập tức phản hồi trên mạng xã hội bằng một đoạn video ngắn, đồng thời khẳng định: “Cả tôi lẫn Italia chưa bao giờ năn nỉ bất kỳ ai điều gì". Bà Meloni cho biết bản thân kinh ngạc trước những tuyên bố hoàn toàn sai sự thật của ông Trump.