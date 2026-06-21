Tờ Kyiv Independent trích dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/6 cảnh báo: "Đêm nay và trong những giờ tới, chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến các cảnh báo phòng không. Phía Nga đã chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn mới. Xin mọi người hãy bảo đảm an toàn cho bản thân".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cảnh báo của Tổng thống Zelensky được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine tiến hành 2 đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Moscow và Điện Kremlin tuyên bố sẽ đáp trả. Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công nhằm vào Moscow là "sự trả đũa chính đáng" đối với các đợt không kích của Nga, vốn đã gia tăng cường độ trong những tháng gần đây.

Cùng ngày 20/6, Tổng thống Ukraine đã yêu cầu Belarus gỡ bỏ các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu mà Kiev tin đang hỗ trợ các cuộc tấn công bằng UAV của Nga. "Chúng tôi có thông tin cụ thể về 4 trạm tiếp sóng ở biên giới Belarus đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Nga. Belarus vẫn còn thời gian để dỡ bỏ các thiết bị này", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh việc vận hành các trạm tiếp sóng này đang góp phần gây ra thương vong hàng ngày ở Ukraine. "Khoảng thời gian 1 tuần đủ để chính quyền Belarus tháo gỡ các hệ thống truyền tín hiệu. Nếu họ không làm thì chúng tôi sẽ làm", ông Zelensky cho biết.