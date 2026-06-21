Theo CNN, người đứng đầu nước Mỹ ngày 20/6 tuyên bố các khoản phí đó sẽ là chi phí cho dịch vụ mà Mỹ cung cấp với tư cách là "thiên thần hộ mệnh” cho Trung Đông nhằm bồi hoàn chi phí cho quá khứ, hiện tại và tương lai nếu một thỏa thuận cuối cùng không được hoàn tất.

Tối hậu thư trên được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran thông báo tuyến đường thủy quan trọng này sẽ bị đóng cửa vì Mỹ vi phạm cam kết và Israel vi phạm lệnh ngừng bắn ở Lebanon.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố của Iran đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ vẫn hiện diện và cảnh giác để đảm bảo tất cả các khía cạnh của thỏa thuận được tuân thủ. CENTCOM cho biết, giao thông hàng hải vẫn “nguyên vẹn”. Phát ngôn viên của CENTCOM, Đại tá Tim Hawkins nói: "Iran không kiểm soát eo biển Hormuz".

Đoàn đàm phán Iran tới Thụy Sĩ để đàm phán với Mỹ. Video: IRIB

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lên đường tới Thụy Sĩ. Video: CNN

Hãng Anadolu dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào Chủ nhật (21/6) tại Burgenstock, Thụy Sĩ, trong khuôn khổ “Bản ghi nhớ Islamabad". Các cuộc thảo luận là bước tiếp theo sau khi Mỹ và Iran ký kết Bản ghi nhớ Islamabad.

Đại diện từ Mỹ và Iran, cùng với các nhà trung gian hòa giải từ Pakistan và Qatar sẽ tham gia các cuộc đàm phán. Các hình ảnh được truyền thông Mỹ và Iran chia sẻ cho thấy, phái đoàn Iran đã đặt chân xuống Thụy Sĩ trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên đường tới nơi đàm phán.